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有這樣的管區真好！內埔警潘昀暄暖心服務警勤區婦人…被讚爆

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▲屏東縣內埔警分局內埔分駐所警員潘昀暄日前又協助警勤區黃姓婦人，其先生一再致謝，感恩有這種好管區。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局內埔分駐所警員潘昀暄日前又協助警勤區黃姓婦人，其先生一再致謝，感恩有這種好管區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「有這樣的好管區真好！」，屏東縣內埔警分局內埔分駐所警員潘昀暄的警勤區（俗稱管區）黃姓婦人日前又跌倒受傷在路旁，潘員獲悉偕同同事李明耀前往協助，由於潘員先前已多次幫忙過她，且拜託鄰居多幫忙代為照顧，這次又再度遇到潘員幫忙，她的先生激動的握著潘員等手，一再表達感謝。

68歲的內埔鄉黃姓婦人日前跌倒受傷癱坐在興南村路旁，警員潘昀暄和李明耀獲報立即趕到現場，發現是住在潘員警勤區的黃姓婦人，疑似散步不慎跌倒，頭部及手腳都有部分外傷，幸經救護人員簡單包紮後，沒有大礙，由警消合力將黃婦抬上救護車，送往醫院治療。

潘昀暄表示，黃婦住在他的警勤區，由於她身患小兒麻痺，先前曾有在外突然身體不適，他及附近鄰居都有過幫忙過她的情形，平時也請鄰居稍為注意她的生活狀況，發現情況可連絡警方協助，致她的先生都認識他。

這次她跌倒受傷，警方通知其先生前來，看到太太受到潘員等人熱心照料，激動的握著他們熟悉的「管區」，一再表達感謝。潘員為免黃姓夫婦晚輩擔心，再電話聯繫黃婦兒子及姪女，其家屬亦在電話那頭不斷答謝，也表示擇日將親自致意。

分局長蔡耀順表示，潘員平日認真經營勤區，對於勤區內人、事、物均能掌握，工作態度值得同仁仿效；也呼籲大眾，家中若有行動不便或高齡長輩，應在其身上放置可供聯繫之電話，俾利在第一時間迅速通知家屬。

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