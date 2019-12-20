滿到餐盒變形！屏東哥50元買到「巨型炒飯山」　網洗板求店名：肯定阿嬤炒的

▲這盒炒飯根本可以吃兩餐。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

炒飯是台灣人最愛的料理之一，價格實惠又飽足感十足。一名網友周二買炒飯當晚餐時，老闆問他要40元還是份量「多一點點」的50元？當下他想說，既然只差10元，那就來一份50元的加量炒飯，結果回家一打開餐盒的瞬間都嚇傻了。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，當時老闆說50元的炒飯只有多一點點，直到他打開餐盒才知道「每個人的一點點都不同XD」，印入眼簾的竟是一座炒飯之山，火腿、炒蛋等等配料與金黃鹹香的炒飯完美融合，飯的份量更是多到驚人，餐盒幾乎蓋不起來，還以為是兩份炒飯硬塞進一盒，老闆的霸氣全透過這盒炒飯表露無遺。

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▲高雄也有炒飯山。（圖／翻攝自爆廢公社）



照片曝光後，網友紛紛求店名，「需要地點」、「50元？？太佛了吧一定不在台北」、「這是二份餐吧」、「這在我家附近一個要$75起跳吧」、「建議附上地址，這店欠處理」、「這份量在北市一百起跳」、「不要囉嗦，先告訴我在哪賣，我好餓」、「發文不附地址，這樣不行」、「肯定是阿嬤炒的」。

在網友聯手洗版的攻勢下，原PO透露這家炒飯位在東港，他也是聽朋友推薦第一次來買，而且這確實只是「一份」50元的炒飯，他當天還多買了一碗湯，不過，光吃炒飯肚子就撐到不行，「吃完了飯，看到湯想吐了！哈哈」。

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