立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

▲屏東警分局於屏東縣選委會候選人姓名號次抽籤時，特別規畫勤務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣10屆立法委員選舉，因競爭激烈，屏東警分局於日前的屏東縣選委會候選人姓名號次抽籤時，特別規畫勤務，發揮了維護現場安全及防範有群眾脫秩行為，衍生暴力衝突，順利完成任務，獲得好評。並將同步維護各立法委員候選人、競選處所及各項選舉活動的安維勤務，確保選舉平安落幕。

▲▼抽籤門口部署警力、場內抽籤。

屏東縣下屆立委選舉，一選區6選1，二選區9選1，競爭很激烈，並於18上午9時起，在屏東縣選舉委員會四樓禮堂，舉行候選人姓名號次抽籤，轄區的屏東警分局為維護現場安全及防範有群眾脫秩行為，衍生暴力衝突，和縣選委會密切配合，特別規劃了警衛勤務，強化維安作為，協助維護抽籤工作順利平安完成。

▲選委會前道路交管。

屏東警分局表示，由於上屆總統、副總統及立法委員選舉各項造勢、拜票活動日漸頻繁，為確保選舉期間良好治安，該單位已完成警力與裝備整備，並要求所屬員警秉持「依法行政」、「行政中立」原則，全力以赴將期前做好各項整備工作，期中落實選舉活動安全維護，期後防止事故發生，務使選舉工作順利進行，圓滿達成任務。

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