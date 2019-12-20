菜市場偷機車上路不到1小時被逮　衰賊納悶：怎麼那麼快？

▲屏東警分局不到1小時逮獲劉姓竊嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東人屏東事」社群媒體19日PO出一段「屏東人屏東事」一名婦女前往屏東市北區市場卻忘拔機車鑰匙，讓人有機可趁，偷騎走該婦女機車影片，警方網路巡邏發現，立即通報線上警網加強查緝，不到1小時就將竊嫌逮獲，訊後 依竊盜罪嫌送辦。

▲被偷機車。

有熱心民眾在年12月19日11時許，於FB粉絲社團「屏東人屏東事」PO出一段影像，影像中一名婦女前往屏東市北區市場卻忘拔機車鑰匙，機車被竊賊趁偷走；隨後車主發現機車被偷，立即向警方報案。

但車主還未報案前，屏東警分局線上巡邏警網已在該社群看到該訊息，通報各單位加強協尋該部機車及男子。不到1小時內，屏東警分局建國派出所所長蘇忠立在路上眼尖發現一名與民眾PO文監視器畫面偷竊男子特徵相符，即攔下盤查，果真為偷機車嫌犯。

據悉，50歲的劉姓男子，路過市場，看到該輛機車鑰匙未拔，四下無人，騎著機車想去找友人聊天，警方不到1小時就抓到他，讓他也很納悶警方能那麼快找上他。訊後後依竊盜現行犯移送屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，為避免機車遭有心人竊取，秉持「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」觀念，才是防竊不二法門。

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