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台中第一所原住民實驗中學課程揭牌　盧秀燕：總預算4成花在教育

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▲盧秀燕出席台中市第一所原住民實驗中學。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席台中第1所原住民實驗中學課程揭牌。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

經過1年籌備，以泰雅文化為主的實驗教育課程，20日在台中市和平國中揭牌，成為全台中第一所、全國第3所的原住民實驗教育中學，市長盧秀燕身穿泰雅服飾、頭戴泰雅飾品與全校師生一同見證，期盼學生傳承最在地泰雅原住民文化，盧說，明年總預算將近4成用在教育上，就是希望給予學生最優質的學習環境。

▲盧秀燕出席台中市第一所原住民實驗中學。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與和平國中學生合影。

「和平國中52歲生日快樂！」盧秀燕表示，藉由慶祝52週年校慶，也迎接泰雅文化實踐教育揭牌喜事，學校以雙軌教育為主軸，兼顧全國一致性的教育部頒定課程，以及泰雅文化學習課程，讓孩子認識自己的文化。

▲盧秀燕出席台中市第一所原住民實驗中學。（圖／台中市政府提供）

▲全台中第一所原住民實驗中學課程揭牌。

她也強調，教育要求新、求變，台中市109年在「教育科學文化」預算編列上，提高到第一優先，佔總預算38.86%，近40%的總預算都投資在教育，就是要給予學生最優質的學習環境。

▲盧秀燕出席台中市第一所原住民實驗中學。（圖／台中市政府提供）

▲學生透過祈福與祖靈對話。

盧秀燕還和全校40多名學生合影留念，她說，市長往年都會和品學兼優的第1名學生合影，今天她特別期望能與和平國中每個學生留下影像紀錄，因為每位學生都是她心中的第1名，希望鼓勵學生在學習的道路上努力不懈。

和平國中校長何國旭表示，學校的文化實驗課程每週10堂課，以「全人泰雅」為核心素養，規劃藝術涵養與傳統智慧、山林生活與文化智慧二大面向，進而發展出「泰優雅」與「泰有趣」等2門課程群，學生將會學習泰雅族農耕與家庭生活、狩獵與山林生活、編織與圖騰文化以及樂舞與祭典等文化課程，讓學生不僅學習到一般課程內容，也多了富有自然科學、原民文化的課程。

「和平國中泰雅文化實踐教育揭牌」典禮名稱為「再現虹橋」，學校以泰雅族傳統神話中的彩虹橋當做揭牌主體意象，象徵傳承與創新，並由當地耆老透過與祖靈對話進行祈福儀式，接著由學生代表掛上泰雅部落的竹製品在祈福的竹子上，象徵每個部落都回到家鄉共同見證。

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