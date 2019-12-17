被政治耽誤的歌手！台中正副議長首次同台高歌　下次換市長唱

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府明年總預算審查17日在藍綠互嗆聲中落幕，議長張清照循例宴請市府官員、議員等人，感謝辛勞，或許是總預算小刪緣故，「省話一哥」張清照和副議長顏莉敏、最年長議員張瀞分及多名官員都開心得上台高唱一曲，場面熱鬧，不過主持人事後才想到，竟然忘了聳恿市長盧秀燕開金口，直說下次會期一定找市長和議長合唱。

▲盧秀燕致詞感謝議會幫忙，也祝福在場者身體健康。（圖／記者鄧木卿攝）

▲議長張清照唱完歌，盧秀燕送上紅包作為獎勵。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會今天進行市政府明年總預算三讀會，多名民進黨議員發言指出國民黨議員利用多數暴力，進行違法預算，國民黨議員也起身反擊，雙方劍拔弩張，大聲互嗆，但最後還是在主席敲槌下落幕，明年總預算小刪8023萬元，總額為2265億2546萬3000元。

▲張清照歌唱時，盧秀燕專心聆聽。（圖／記者鄧木卿攝）

張清照依例在議會內辦桌宴請市府官員、議員、議會員工等人，由於藍綠議員剛吵完架，氣氛有點僵，綠營除了張玉嬿出席，其餘因在黨團辦公室召開記者會而缺席。

▲最年長議員張瀞分（右2）邀黃國榮、黃崇典、彭懷真（左至右）3名官員合唱。（圖／記者鄧木卿翻攝）

盧秀燕致詞時感謝全體議員支持與鞭策，市府將以維護市民權益為最高原則，努力推行市政，讓台中更美好，最後拜個早年祝福大家。

▲盧秀燕和張清照、顏莉敏逐桌致意。（圖／記者鄧木卿攝）

張清照為了炒熱氣氛，今年首度提供獎勵，上台獻唱者即可獲得紅包，吸引多名市議員和官員上台高歌，市議員李麗華演唱時，找了研考會主委吳皇昇、法制局長李善植伴舞，最年長的議員張瀞分則是和秘書長黃崇典、副秘書長黃國榮、社會局長彭懷真高唱中華民國頌，市議員冉齡軒和客委會主委江俊龍合唱客家歌，議員李中則是唱廟會。

▲市議會辦桌宴請府會人員，場面熱鬧。（圖／記者鄧木卿攝）

最難得的是「省話一歌」張清照，由於個性使然，平常話很少，結果一開口唱《九百九十九朵玫瑰》，竟然一鳴驚人，而沈著穩重的顏莉敏則是選擇《愛的可能》，2人歌聲也被在場者稱許有水準，簡直是被政治耽誤的歌星。

現場吃吃喝喝，非常熱鬧，一幅府會一家親、和樂融融的景象，倒是事後活動主持人才驚覺，怎麼忘了請盧市長也高歌一曲，引以為憾，直說下次會期一定請市長和議長合唱。

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