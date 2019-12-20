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2020台灣燈會副展區21日點燈　下午花燈遊行...跟著燕子去旅行

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▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲副展區的「繽紛世界」區會有飄雪。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

長達65天、史上最長的2020台灣燈會21日副展區即將點燈，台中市長盧秀燕20日下午將與29區區長一起主持「璀璨29花燈車燈區｣啟動儀式，在點亮29台花燈車後隨即遊行，各區花燈車展現每個區公所的精心設計，這場燈會展期將從耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節到情人節，市府邀請國內外朋友跟著燕子去旅行，玩遍整個台中。

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲戽斗星球的動物，常吸引民眾打卡。（圖／記者鄧木卿攝）

「璀璨29花燈車燈區｣集結29個行政區，分別以人文風貌、建築、特色景點、好吃美食元素打造專屬在地特色花燈車，市府規劃2場花燈車遊行，首場下午6點在文心森林公園副展區舉行，路線從文心森林公園出發，途經河南路、國家歌劇院並繞行府會園道，後經文心路回到文心森林公園，最後停放在大墩七街路側供民眾觀賞。

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲「繽紛世界」常吸引民眾拍照。（圖／記者鄧木卿攝）

明天即將點燈的副展區，規劃「生肖遊園地」、「熱帶叢林」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「國際明星會」五大燈區，並邀請國際知名扭蛋公仔「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」共同加入花燈行列，其中在「繽紛世界」會有飄雪，「熱帶水果鳥」區也有散發淡淡柑橘香，可說是史上唯一「有香味、會飄雪的台灣燈會」，副展區從12月21日展至明年2月23日。

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台灣燈會副展區城堡大門。（圖／記者鄧木卿攝）

市府表示，台中市位居中部，擁有得天獨厚的觀光資源，除了廣為人知的高美濕地、大甲鎮瀾宮、后豐鐵馬道、國家歌劇院及草悟道等，盧市長上任後推動節慶經濟，持續舉辦歲末年終耶誕燈節、跨年晚會等活動，藉由燈會亮點吸引全世界遊客來台中觀光，期待全世界的遊客們「跟著燕子去旅行」，體驗「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」。

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲「戽斗星球」的動物造型可愛。（圖／記者鄧木卿攝）

至於位在后里森林、馬場園區的主展區，將自2020年2月8日持續至2月23日，藝術家林舜龍以森林守護為主軸，將打造超過15公尺高的巨樹主燈、日本山口市也將首次以「傳統七夕紅燈籠」參展，打造浪漫紅燈籠隧道，唯美造景預期引起一波賞燈熱潮。

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲高達8米的雪人身上有光雕表演。（圖／記者鄧木卿攝）

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