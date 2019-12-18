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1百個科長談1百個改變　盧秀燕就職周年：守護台中

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▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕感謝市府同仁1年來的辛勞。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕就職即將屆滿周年，18日重回去年上任的草地舉行「向市民報告」周年記者會，市府1百個科長也發言分享1年來台中的種種改變，盧秀燕從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，暢談台中進步的點點滴滴，她並和市府團隊高喊「我們承諾、守護台中」，未來一定會讓台中更美好、讓市民更幸福！

▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕和市府團隊宣誓守護台中。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府上午在市政公園舉行就職周年活動，現場陽光燦爛、滿地綠意，盧秀燕一一和副市長令狐榮達、陳子敬及各局處首長一一擊掌，感謝他們這1年來的辛勞，接著她和市府團隊在台中市花「山櫻花」畫作上，蓋上手印、一起完成作品，承諾守護台中，創造大台中幸福家園。

▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕一一和市府團隊擊掌。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，1年前，她帶著市民的期許，在市政公園宣誓就職，邁出改變台中的第一步，市府團隊以「陽光、空氣、水」為主軸、「富市台中、新好生活」為願景，為台中量身訂做多項政策，今天以「看見台中100個不一樣」負責任向市民展現施政成果，不但將市府所有簽署的MOU全部公開，每一場市政會議也全程直播，接受人民的檢驗與監督。

▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕在台中市花山櫻花畫布上蓋上手印。（圖／記者鄧木卿攝）

其次是空氣品質部份，面對市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，對所有汙染源嚴格稽查、強力重罰，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善了2成，環保署也認證今年台中空品是8年來最好的，「但是我們仍不滿意」，未來會繼續努力改善空氣品質，捍衛台中環境、維護市民健康。

▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲科長們一一宣布1年來的1百個改變。（圖／記者鄧木卿攝）

最後，是積極打造活水經濟，延宕20年的「水湳國際會展中心」和多次流標的「台中綠美圖」已陸續動工，展現市府強大的執行力，而被視為不可能的任務、延宕12年的「大智路打通計畫」，市府也以無比的毅力與耐力，取得全數所有權人同意，即將在明年8月完工，讓新台中火車站前後站貫通，也創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

▲盧秀燕召開就職周年記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧團隊向市民報告上任以來的1百個改變。（圖／記者鄧木卿攝）

市府為了拚經濟，在「台中富市3」經濟發展3大策略下，「潭子聚興產業園區」、「豐富專案」都在今年順利動土；今年暑假更首次舉辦「台中購物節」，接著是「爵士音樂節」，停辦3年的「三合一新社花海節」也恢復舉辦；目前展出的是舊火車站、綠柳川「迪士尼耶誕燈會」，接下來還有「2020台灣燈會在台中」，一連串超大型的節慶活動，吸引上千萬觀光和消費人潮，打造富強台中城。

盧也提到，為了打造宜居家園，市府推出「美樂地計畫」，今年改善41座公園，明後年還要繼續做；為讓每一條回家的路更加安全，市府不只要路平，更要求「燙平」，今年已經累積改善超過120公里以上道路，相當於台北到新竹的距離；而「南山截水溝」第一、二期工程可望於明年底全數完工，大幅提升海線防洪能力。

在提升社會福利上，市府今年追加8.5億元預算，擴大加碼0到6歲托育補助，減輕年輕家庭的經濟負擔；更追加7.28億元，在今年7月恢復65歲以上老人健保補助；長照服務也已布建超過1213處據點，並啟動「公托、公幼和親子館倍增計畫」，做到「小的要幫養、老的要照顧」。另為加強對青年的服務，市府首創「青年事務股」、明年將升格為「青年事務科」專責單位，就是希望讓年輕人沒有煩惱，在台中安居樂業。

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