上任1年親子館增加1倍　盧秀燕：未來還要2倍增、3倍增

▲盧秀燕和小孩玩在一起。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕18日上午召開就職周年記者會後，下午就到石岡主持第8座親子館開幕儀式，盧說，自己是六都唯一女市長，特別關心家庭福利，她上任前親子館僅有4座，親子互動空間嚴重不足，就任近1年已增加4座親子館，但還不夠，未來將規劃「2倍增、3倍增」。

盧秀燕主持石岡親子館揭牌時表示，市府今年追加8.5億元預算，擴大加碼0到6歲托育補助，減輕年輕家庭的經濟負擔，更追加7.28億元，在今年7月恢復65歲以上老人健保補助，也啟動「公托、公幼和親子館倍增計畫」，做到「小的要幫養、老的要照顧」，她也感謝立委江啟臣在中央爭取預算，石岡親子館總預算268萬，江立委爭取202萬，市府只需編66萬元。

▲盧秀燕主持石岡親子館揭牌，並表示未來還會再增加。

社會局表示，市府將原有「0-3歲托育資源中心」升格為「0-6歲親子館」，目前已有南屯、坪林、北區、豐原、大里、沙鹿、大甲等7座，加上石岡親子館共有8座，未來還要再增設太平、后里、大雅、西屯、烏日、北屯和東區等親子館，預計達到15座。

石岡親子館結合在地農耕特色，以吉祥物「牛寶寶」為主題，規劃0-2歲小小BABY遊戲區、2-6歲大寶貝活動區、嬰幼兒活動室，除了服務石岡區外，也將藉由托育資源車，將育兒資源分享到山城地區，實踐「行動親子館」概念。

石岡親子館開幕活動中，由AI機器人Zenbo帶領現場大、小朋友跳舞，還送盧市長館內吉祥物「牛寶寶」的造型氣球，盧還摸摸Zenbo的頭表示感謝，Zenbo開心地眼冒愛心，氣氛熱絡。

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