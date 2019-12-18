就職周年感言　盧秀燕：改善空汙最辛苦的是和老天對抗

▲盧秀燕承諾將守護市民健康，但也坦言最辛苦的是和老天對抗。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕18日舉行即將就職滿周年記者會，並向市民報告上任以來台中的種種改變，她除了感謝市民朋友給她機會擔任市長之外，也感謝市府團隊一起努力打拚，不過，她也坦承這1年來最辛苦、最艱辛的就是和老天對抗，全世界最難的工作就是改善空汙，她承諾會守護台中、守護市民。

▲盧秀燕細數上任以來台中的種種改變。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕結束就職將屆滿周年的記者會後受訪表示，過去1年當中，不只針對中火，市府對於各種汙染源都強力稽查取締、嚴格重罰，雖然現在是空汙季，但依據環保局最新數據，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善了2成，環保署也認證今年台中空品是8年來最好的，「但是我們仍不滿意」，她還歡迎大家隨時抬頭看天空，監督市府，未來會繼續努力改善空氣品質，守護市民健康，不過她也坦承，最辛苦的就是和老天對抗。

▲盧秀燕一一和市府團隊擊掌，打氣加油。（圖／記者鄧木卿攝）

除了對抗空污外，盧還說，第二重要的就是拼經濟，包括等了20年「水湳會展中心」已經開工，延宕12年的「大智路打通計畫」，市府也以無比的毅力與耐力，取得全數所有權人同意，明年將讓台中火車站前後站貫通，另外，恢復舉辦停辦3年的「三合一新社花海節」、首屆「台中購物節」，以及即將登場的2020台灣燈會，希望為台中市帶動錢潮、人潮。

▲盧秀燕在記者會後，和前來參加的鄉親合影。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，第三個重要的當然是各種建設，市府推出「美樂地計畫」，今年改善41座公園，明後年還要繼續做，為了讓每一條回家的路更加安全，市府不只要路平，更要求「燙平」，明年一定要讓台中市第一條捷運完工通車，另外還有海線防洪、雙十公車等都會一一推動，打造宜居家園。

盧特別提到，她是六都唯一的女性市長，相當重視社會福利政策，尤其托育方面，今年追加8.5億元預算，擴大加碼升級，讓0到6歲小朋友都能夠得到補助，減輕年輕家庭的負擔，另外，公托公幼親子館未來也都要倍增，「小的好，老的也要好」，恢復老人健保補助、推動長照據點，讓年輕人沒有煩惱。

至於台中火力發電廠議題，她指出，中火10張執照已經到期，最近將處理換照，之前已經開出2張處分書，包括之前的水污染罰款，合計近億元，希望台電、中火要守法，為民表率，確實遵守「台中市生煤管制條例」。

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