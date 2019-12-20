批蔡英文抄襲政見　韓國瑜譏：盡量抄「重設特偵組」呀！





▲韓國瑜直播說明青年政策、小雞許願命名。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜19日開「青年政策說明+小雞許願命名」直播，一邊回答幕僚出的題目，一邊幫12顆蛋命名、寫上名字。韓國瑜除了說明自己的青年政策之外，也批評總統蔡英文抄襲他的青年創業貸款政見，但蔡英文敢抄他提出的重設特偵組嗎？

韓國瑜19日下午在臉書上開直播，希望為12顆雞蛋命名，預計過21天後會孵出小雞。韓國瑜從網友留言中抽出幾個名字，最終只選了7個，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「香蕉」、「平安」、「庶民」、「清廉」、「寶貝」。

隨後，韓國瑜開始說明自己的青年政策，包括當選總統後的3支箭、年輕人創業補助100萬、666政策和自己年輕時的兩大發明想法。關於年輕人創業補助100萬元，韓國瑜舉例，這過去在孟加拉也發生過，當地是借27元美金幫助婦女創業，結果不可思議的事情發生了，婦女還款率高達99％，這代表「雖然現在沒錢，但自尊心還存在，有能力就會還回來。」

韓國瑜表示，他暫定數字是100萬，來當作青年的後盾，讓對方好好發展事業，就像這個孵化器一樣，如果他當上總統，一定要是這個孵化器，幫助青年創業，讓他們找到空間、資源，加上政府資金挹注，學術大學當後盾，退休專家跟法律專家協助，就可以讓「雞蛋孵化」，小雞變大雞，最後變鳳凰，「我覺得台灣人一定可以做，一定能成功。」

但韓國瑜講完沒幾句，就將砲口對準蔡英文。韓國瑜說，他希望用100萬新台幣幫助青年創業，「結果咧？昨天蔡英文也提出一模一樣的！」自己剛提出時被罵得狗血淋頭，結果過沒多久蔡英文又學他們的學貸和青創政見，「沒關係，蔡英文你盡量學！」但蔡英文敢學他在政見會上提出的「重新設立特偵組」政見嗎？

另外，韓國瑜也說明自己的666政策，也就是年輕父母將孩子生下來後，到6歲以前，1年補助6萬元，希望能夠減輕父母親壓力。不過這樣的幫助也不一定很大，因為問題還包括托育所夠不夠、照顧幼兒法律有無準備、雇主能否放寬育嬰假等，「666不夠，一定要加其他的！」畢竟少子化已成為國安危機，一定要想辦法幫助年輕家長多生小孩。

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