韓國瑜第二首競選歌曲現聲！許淑華：《等一個人》完成蔡英文沒辦法完成的事

記者洪靖宜/高雄報導

韓國瑜競選辦公室推出競選歌曲發表會第二彈《等一個人》,由立委許淑華主持公布90秒搶先看MV。許淑華提到,這首歌是創作者對未來和對韓國瑜的期待,相信韓國瑜能讓明天更好。許淑華也提醒21日大遊行,支持者一定要謹記「沖、脫、泡、蓋、送」,因為對方也有五字箴言「衝突、脫序、砲轟、幹譙、不爽」。

▲韓國瑜競選歌曲MV。(圖/韓國瑜競選辦公室提供)

▲韓國瑜北辦副執行長許淑華發布競選歌曲《等一個人》 。(圖/記者洪靖宜攝)

韓國瑜北辦副執行長許淑華表示,《等一個人》這首歌道出許多台灣人心中無奈跟對於總統的期待,我們都在等一個人,這歌跟先前推出的《耀眼新藍天》曲風不同,是一首正能量、快樂、溫度一首歌,強調台灣人心中對有土地及總統有期待,但這幾年百姓對未來沒信心,希望藉由這首歌表達父母親希望孩子能安全成長,企業在政府保護之下拓展事業版圖,年輕人不需要特權就能發大財,我們都在等一個人,等韓國瑜,都等待這一個人完成蔡英文沒辦法完成的事,就是「台灣安全、人民有錢。」

▲韓國瑜競選歌曲MV。(圖/韓國瑜競選辦公室提供)

歌曲製作人Shawn Wang表示,歌詞本身想傳遞的五個元素:藍天、希望、微笑、愛與包容,這五個元素是他接觸韓市長以及韓國瑜團隊時所感受到的,充滿溫暖與活力,製作人也希望藉由這首歌向「明天會更好」致敬。

MV製作的部分,製作人將各行各業的庶民們都帶進畫面,來自各地的華僑、新住民、青年、長青族等,藉由韓市長與35位庶民對談,讓民眾知道,他最瞭解庶民、也最願意傾聽人民心聲。

▲許淑華提醒支持者五字箴言。(圖/記者洪靖宜攝)

而21日的挺韓遊行,許淑華也提醒支持者「沖、脫、泡、蓋、送」,不要與對方發生衝突,他們也有五字箴言「他們會有衝突,他們一定會脫序,他們一定會砲轟,會幹譙,也會不爽。」許淑華也提到關於大遊行,黨中央沒有指派人下來,但有朱立倫、黨主席吳敦義、郝龍斌,大家都會出席一起見證。



《等一個人》

一起唱 一起哼

一起爲愛 唱首歌

用心唱 用心哼

用心讓一切更好



我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 我們的驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

愛與包容 我們能作的到

夢在飛翔 希望你做得到

不用懷疑你一定作的到

*Thank you thank you thank you

感謝你 感謝你 感謝你 感謝 (台語)

多謝你 多謝你 多謝你 多謝 (廣東話)

你能作的到

一起唱 一起哼

一起爲愛 唱首歌

隨心唱 隨心哼

隨時 ready 付出 love

我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 我們的驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

愛與包容 我們能作的到

我們都在等ㄧ個人 的來到

*감사합니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다 (韓語)

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ. (泰文)

Xin cam on Xin cam on Xin cam on cam on(越南話)

你能作的到

*Terima Terima Terima kasih (馬來文)

安思塞 安思塞 安思塞 安思塞 (客家話)

どうも どうも あり がとう (日文)

你能作的到

我知道 你能讓明天更好

讓世界看到 為你驕傲

我明瞭 你的心正在燃燒

汗水伴著淚水 在微笑

不用懷疑你一定作的到

等一個人 的來到