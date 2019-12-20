搶「光復高雄」！排隊人龍多到像跨年　6200張發光光

▲「光復高雄」貼紙排隊人潮。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄，下同）

記者葉國吏／綜合報導

挺韓、罷韓遊行12月21日同在高雄登場，公民團體19日在高雄三多商圈發放「光復高雄」貼紙，沒想到6200張貼紙在25分鐘內索取一空，臉書粉絲專頁「Wecare高雄」貼出現場排隊人潮，多到就像跨年一樣。

為了宣傳12/21罷韓大遊行，「Wecare高雄」印製「光復高雄」貼紙發送，19日晚間貼出一張民眾排隊領取「光復高雄」貼紙的排隊人龍，只見現場萬頭攢動、彷彿就像跨年晚會的人潮。根據自由時報報導，現場準備6200張貼紙，在25分鐘內就已經被拿光。

「Wecare高雄」臉書透露，今晚6點在中央公園捷運站二號出口是最後一場發送，邀請大家前來索取。

為了因應12/21罷韓遊行，韓國瑜陣營則是舉行「挺韓大遊行」，韓粉也即將聚集高雄力挺。屆時兩方勢力在高雄大集結，為了確保遭到韓粉不理性的攻擊，「罷韓」民間團體，則透過設置Line＠帳號「1221wecare台灣大遊行平安網」，邀請每一位參與遊行的民眾加入，透過此帳號，確保自身的安全跟權益。

▼光復台灣貼紙。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）