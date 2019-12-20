挺韓、罷韓遊行正面交鋒！高雄警緊繃　列「三大警戒區」配偵爆犬嚴防

▲挺韓、罷韓大遊行將於明（21日）於高雄登場。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行21日在高雄正面遭遇，警方預估雙方陣營人數至少都達10萬人以上，為避免雙方衝突升溫，高雄市警局也研擬佈署3000餘名警力前往「三大紅色警戒區」維安，以防滋事。

高雄市警局指出，由於預估21日雙方陣營參與遊行人數者眾，且由於立場相左，屆時倘若挺韓、罷韓人士碰頭，恐會引爆衝突，因此警方特別將三處人潮聚集點列為「紅色警戒區」，包括高鐵左營站、台鐵高雄站、以及高捷美麗島站，除派遣警力到場維安外，同時還協請保三總隊出動偵爆犬到場，對於21日挺、罷韓遊行嚴陣以待。

警方指出，目前已與消防局、交通局、環保局、捷運局等進行橫向協調，以防雙方人馬搭乘大眾運輸集合、遊行、散場時擦槍走火，同時還調度各分局、保安大隊、保五總隊等逾3000警力在各轄車站維安。

除加派警力進行地面維安外，警方也針對活動空域、道路整合200組監錄設備、2000多組隨身蒐證器材，並加強交通疏導，嚴防任何挑釁、衝突、暴力行為。警方呼籲，民眾當天切勿使用空拍機，否則將依警察職員行使法協助管制，參與遊行民眾也勿攜帶危險物品，以免觸法。

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▼公民割草行動發放罷韓小物。（圖／翻攝自Facebook／公民割草行動）