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雲端最前線／未上街頭先開打？罷韓遊行廣告遭高捷下架？

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新聞節目中心／綜合報導

罷韓、挺韓遊行選在12月21日同天登場，兩條路線相距僅有幾公里，互別苗頭意味十足，但遊行還沒開始，就傳出爭議，罷韓主辦單位在高捷託播廣告傳遭下架，發起人尹立質疑高雄市府是「背後黑手」，綠營議員簡煥宗則諷刺「國瑜機器」動得厲害，副市長葉匡時則回擊，高市府沒有能力，也不會干涉高捷運作，對於廣告來往不清楚。《雲端最前線》19日邀請高雄市議員李雅靜、政治工作者陳瓊華、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲罷韓遊行。（圖／Wecare高雄提供）

▲罷韓遊行。（圖／Wecare高雄提供）

國民黨因不分區立委名單備受質疑，政黨支持率11月急轉直下落後民進黨，但副主席兼秘書長曾永權指出，最新民調在政黨支持度上已超前對手。根據黨內每3天統計1次的滾動式民調，最近一次12月13日至15日，政黨票支持度部分，國民黨以34.5％領先民進黨的28.2％，差距6.3%。

2020選戰倒數22天，為搶政黨票，民眾黨打亡柯牌、喊出「搶救2024柯文哲、制衡民進黨」。民眾黨中央評議委員張益贍表示，2020只剩芒果乾跟草包，這次若柯文哲的民眾黨立院席次打得不漂亮，就更別提2024，呼籲支持者將政黨票投給民眾黨，喚起大家有第三種選舉。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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