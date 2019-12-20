蔡英文「罵人也看稿」　韓國瑜：每個人有自己呈現的方式

▲蔡英文在總統政見發表會看稿次數多。（圖／截取華視直播畫面，下同）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會落幕後，網友發現總統蔡英文看稿次數多，連罵人的片段都低頭看稿。國民黨總統候選人韓國瑜20日在被問及此事時表示，「台灣選民自己判斷跟評論，我不評論，每個候選人有自己呈現的方式，蔡英文讀稿的頻率跟次數，選民自己會判斷。」

資深媒體人黃暐瀚也評論，「除了韓國瑜，宋楚瑜跟蔡英文，都是有看稿的」，韓國瑜不看稿，還有如相聲大師一般，妙語如珠。講觀光，用歐咪阿給，講肺腺癌，說中台灣的民眾，肺都要爆炸了等，韓國瑜的話語容易聽得懂，誇張中，帶有感情，這是跟蔡英文最大的不同。

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