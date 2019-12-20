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韓國瑜勝選關鍵是他！　名嘴爆料：選前一個月能把聲勢帶起

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄挺韓、罷韓大遊行將在明日（21日）登場，國民黨總統候選人韓國瑜是否有機會勝選，資深媒體人邱明玉爆料，關鍵人物是前立法院長王金平，「他是滿會觀風向的人，如果韓國瑜是有勝算的，王金平到選前最後一定會站出來，如果沒有勝算，他也不用去蹭這個熱度。」

邱明玉提到，自己近日跟一些藍營人士聊過，得知他們內部其實有在做滾動式民調，而且韓、蔡之間的差距只有5％，不像外部民調一樣相差20％、30％，粗略估算也就是只差60萬票左右，而且國民黨不分區的政黨票已經贏過民進黨，進入所謂的黃金交叉。

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席工商界後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲藍營人士透露，韓國瑜與蔡英文的民調差距其實只有5％。（圖／記者林敬旻攝）

邱明玉坦言，聽到這邊她覺得很疑惑，既然差距不大，為何不乾脆公布出來催票，「他們有分析說，12月21日為什麼韓國瑜一定要總動員？因為這個算是起手式，其他場合都是韓去參加別人的，要不然就是各地總動員，21日算是藍營他們自己要辦的一場。去年韓國瑜起來的時候是三山造勢，2018年10月23日那一場，等於是選前一個月，一個月前韓可以把聲勢帶起來，所以他們認為21日的這場造勢會和三山造勢一樣。」

至於韓國瑜是否有勝選的機率，邱明玉表示，可以觀察前立法院長王金平的動向，「這是韓國瑜未來能不能勝選的關鍵，不是說王金平站出來挺他代表背後勢力怎樣，而是王選後還是有一些盤算，政治生命不可能到此結束，他是滿會觀風向的人，如果韓國瑜是有勝算的，他選前最後一定會站出來，如果沒有勝算，他也不用去蹭韓、蹭這個熱度。」

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