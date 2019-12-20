敬賀林國慶家族！小商人一個月狂燒55萬　「拿麼厲害」看板加碼升級行動卡車

▲網紅小商人廣告貨卡寫下斗大標語「拿麼厲害」。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路名人小商人日前於嘉義地區設立大紅看板「拿麼厲害」，嘲諷無黨籍立委參選人林國慶兒子於中國大陸擔任政協委員及該家族位於對岸等多項事業，引發網友熱烈討論，但隨即被國民黨籍議員質疑，看板架設路線恐阻礙交通，因此要求縣府拆除。小商人怒將活動升級，由定點看板改為行動卡車，車輛所到之處都相當醒目，更引來民眾如尋寶般搶拍。

▲網紅小商人廣告貨卡張貼林國慶家族於對岸相關事業。（圖／讀者提供）

小商人日前在臉書表示，「我正式宣布，曲線救國後援會，今天正式成立。我說過了，拆我看板，還是嘴秋來嘴我，拎杯砸越多來陪你玩，好幹別跑。你有人民幣跟政協兒子很猛沒關係，不要小看我們米國美金壓制，這台一個月基本價55萬台票，在Vegas輸到很阿雜不如花錢陪你玩。但是這不是重點，重點是各位有沒有推薦的路線。我目前是想開去民雄星巴克打卡、晚上9點的中山噴水池、還有台北101給愛國同心會看。」

▲網紅小商人臉書預告行動升級。（圖／讀者提供）

隨後就有網友在嘉義民雄、中山噴水圓環拍下這輛造價55萬的行動卡車，只見大型卡車車身懸掛類似紅衛兵人物畫像拿著「拿麼厲害」的標語，且條列了林國慶家族在中國相關事業，車後還貼著曲線救國後援會的漫畫插圖，嘲諷意味十足。

▲網紅小商人廣告貨卡於嘉義民雄知名咖啡廳前被民眾拍下。（圖／讀者提供）

不少網友於各地拍下該廣告車後，紛紛拍照上傳與小商人互動，更討論可以將車開到哪?有網友說，「拜託12/21一定要不小心路過高雄，讓電視報、讓全台灣都知道！！！」、「林國慶競選總部啊！」、「國際管樂節要開始了，你要不要開在踩街最前面？」，但小商人回應，「只想繞到讓全台灣人民知道你（林國慶）兒子當政協很厲害，在中國家大業大。」

▲網紅小商人廣告貨卡出現在嘉義市中山路噴水圓環。（圖／讀者提供）

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