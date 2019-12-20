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韓國瑜陣營又改口！王淺秋才剛否認邀鍾明軒　發言人隨即承認：被拒絕尊重

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記者葉國吏／綜合報導

YouTube網紅鍾明軒日前和總統蔡英文合拍影片，創造160萬人次瀏覽率，他在18日上傳的影片中自爆韓國瑜辦公室來函，邀請他為被霸凌者出聲。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋19日受訪時反問「是哪一位？」，否認有接觸合作。不過韓國瑜隨行發言人李昶志卻證實的確有邀約合作，並尊重鍾明軒拒絕邀請的決定。

鍾明軒18日上傳影片透露，收到韓國瑜辦公室的來信，「相信您與我們都切身經歷過『網路霸凌』」，「我們只求一個了解、一個機會，希望能透過與您合作，讓世界了解我們，在網路上得到應有的尊重，為受到『網路霸凌的人們發生。』」

▲▼鍾明軒透露接獲韓國瑜陣營邀約合作。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒透露接獲韓國瑜陣營邀約合作。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒傻眼表示，韓粉出征，這下「本人也想要攻擊我啊」？他先做了一下鬼臉，接著說明自己的立場當作回應韓辦，「你離開好不好！很噁心欸！你的粉絲先管好再來吧！」簡短的回應後，鍾明軒回到這支影片的主題，繼續做自己。

對此韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋19日受訪時被問及此事，先是疑惑詢問「是哪一位？」並澄清「我們目前在場幾位從來沒聽說過要跟他接觸合作，如果有，我們事後要查一下，或是他自己有跟任何自稱韓辦的人聯絡接觸嗎？可能要先弄清楚吧！不是他說了算。」不過韓國瑜隨行發言人卻在證實有邀約接觸。

根據《自由時報》報導，就在王淺秋否認邀約後，同日下午韓國瑜隨行發言人李昶志就證實有寄邀請信給鍾明軒，「經過了解，的確我們辦公室的同事有跟這個網紅來聯絡，我們有打算邀請他一起來探討網路霸凌的議題」，對於鍾明軒表達拒絕之意，李昶志也表示尊重鍾明軒的決定。

▼韓辦總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

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