預測淺藍歸隊、韓民調升　范世平387字揪蔡英文弱點：少看稿更好

▲范世平PO文點出蔡英文的弱點。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

對於2020大選首場電視政見發表會，師大政治學研究所教授范世平在臉書以387字解析，認為淺藍選民會因為國民黨總統候選人韓國瑜的表現而歸隊，力拚連任的總統蔡英文則是要少看點稿，雖然提出不少政績，但民眾未必能完全消化。

范世平19日在臉書PO文評論總統大選的政見發表會，並將3位候選人的表現歸納成5點，其中親民黨候選人宋楚瑜因為經驗豐富，表現就像是在緬懷過去、提醒後輩；韓國瑜則是成功激發藍營支持者對蔡英文的厭惡情緒，近期民調可能會受到淺藍選民歸隊的影響而上升；蔡英文的部分如果可以少看點稿就更好了，雖然當天她提出許多政績，可惜民眾未必能完全消化，表現最好的部分反而是對韓的反擊。

▲蔡英文在政見發表會上曾邊說邊低頭看稿。（圖／中選會提供）

其實關於蔡英文太過依賴講稿這一點，不論是網友還是民進黨黨員都曾提醒，韓國瑜國政顧問團員黃士修在政見發表會結束後，挖出台北市議員高嘉瑜去年11月上政論節目的影片，直呼高根本就是「先知」。

當時高嘉瑜談到，很多民眾都是想了解政治人物的真實樣貌，希望蔡英文不要害怕失言，也不要只是照稿唸，而是要讓大家看到真實的自己，「像韓國瑜、像柯文哲，大家對他們的失言是習以為常，甚至認為失言才是看到真實的妳，所以我覺得政治人物不要害怕面對民眾看到真實的自己。」