宜蘭時力開第一槍！　與民進黨立委陳歐珀合作

▲宜蘭時力19日開第一槍！與尋求連任的民進黨立委陳歐珀（右2）合作。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

時代力量宜蘭黨部於11月8日曾召開記者會，針對宜蘭區域立委選舉提出5項改革與4項守護主張，希望邀請候選人表態支持，並做為合作基礎，但僅有民進黨籍立委候選人陳歐珀，透過競選團隊成員來接洽，也與宜蘭黨部針對9項議題進行討論，為此，黨部19日開第一槍！第一個正式與陳歐珀合作。

時代力量宜蘭黨部表示，黨部所提出九項議題分別為，全國5大重點改革「反紅媒」、「反併吞設透」、「囤房稅」、「實價登陸2.0」、「最低工資法」，以及守護宜蘭4大承諾「守護宜蘭農地資源」、「守護宜蘭山水環境」、「守護宜蘭性平教育」、「守護宜蘭基層勞工」。這9項都是對台灣與宜蘭人民非常重要的議題，也是時代力量一直以來堅持「主權」、「勞權」、「平權」的最基本主張。

就在12月初，宜蘭黨部與立法委員陳歐珀確立合作關係，陳歐珀也承諾簽下黨部提出的5項基礎改革與守護宜蘭四大承諾。19日，黨部針對全國5大重點改革以及守護宜蘭4大承諾，邀請陳歐珀進行承諾書簽署，正式與陳歐珀合作成立「改革護台聯盟」，黨部也邀請更多願意一同守護台灣、守護宜蘭的夥伴，一起加入，讓大家一起「改革護台‧守護宜蘭」。

黨部指出，「合作是全台灣時代力量的黨部，第一個正式與民進黨籍的立法委員合作，並且簽署時代力量中央黨部所提出的5大重點改革，這次全台灣的第一槍。」

陳歐珀表示，「改革護台‧守護宜蘭是個宏觀的角度看待這次的選戰。時力提出的九項議題，他也有6、7項列入競選政見公報中，其餘的政見，也在19日正式完成拼圖」。

陳歐珀競總執行總幹事宜蘭市長江聰淵說，「全國競選總部將會全力的要求陳歐珀在當選後履行承諾，並感謝時力所做出的決策和決定。

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