國民黨指「舉債額度低無法因應災變」 政院批亂講話：舉債空間還有1.8兆





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立院黨團19日批評，今年底國庫舉債額度僅剩下483億元，若國家發生災變，政府將無力救災。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 受訪時痛批，政治人物不能開記者會亂講話，去頭去尾只把想給人民看的數字講出來，事實上，2020年舉債餘額佔GDP比率已經降低到30.5%，還有10.1個百分點的舉債空間，也就是還有1.8兆元。

Kolas 表示，國民黨團召開記者會，稱政府政策買票，還說因為編列前瞻，政府舉債讓今年底國庫舉債額度僅剩下483億元，可能影響日後救災狀況。不過，事實是未來10年舉債額度上限會隨著GDP增加，將增加到1.8兆元，不會有舉債額度不足以支應重大建設的情況。

Kolas 進一步指出，中央、地方的預算編列都依照公共債務法、財政紀律法，公共債務流量存量規範部分，公共債務流量為15%，存量則是40.6%，政府都嚴守規範。

Kolas 強調，中央政府債務餘額，佔前3年度平均GDP的比率，由2012年的百分之36.3高峰，降到2020年的30.5%，舉債餘額佔GDP比率已經降低到30.5%，距離公債上限的40.6%，還有10.1個百分點的空間，也就是還有1.8兆元，「國民黨團的說法恐怕只是某一個角度的數字，不足以說明全貌」。