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南部污染源大執法　紅外線熱顯像儀建功

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▲台南市環保局結合南部污染源大執法，使用紅外線熱顯像儀建功。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局結合南部污染源大執法，使用紅外線熱顯像儀建功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局連續兩天結合南部5縣市環保局，執行污染源聯合稽查，針對空氣污染防制設備及相關監測儀表是否符合許可、正常運作加強查核，另也針對使用揮發性有機物工廠，搭配科學儀器紅外線熱顯像儀輔助稽查。

稽查結果共查核8間工廠、7處工地及1處堆置廠，其中2間工廠未依許可操作，依空污法第24條第2項規定告發；1處工地違反營建管辦規定，依空污法第23條第2項規定告發，裁罰總金額約新台幣40萬元。

台南市長黃偉哲表示，台南市地理因素造成秋冬期間污染物累積容易達空品不良狀況，16日AQI更是在入秋以來首次達到紅害，除了懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）等指標性污染物，另外揮發性有機物（VOCs）為臭氧之前驅物質，為減少污染物排放，是以請工廠端應平時做好管理，台南市環保局落實查核工作，健康的環境維護需要大家一起努力。

台南市環保局長林淵淙表示，秋冬時節，除執行亮麗晴空PLUS計畫各項空氣防制工作外，為回應民眾對空品之期許，環保局將持續針對污染源進行查核及專案聯合稽查，確保符合空污法規範。另外台南市108年建置在主要工業區及附近敏感點之微型感測器已全數上線，籲請工廠勿心存僥倖，落實自主管理，維護台南市空氣品質人人有責。

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