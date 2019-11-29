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台中人有台中腔！他好奇「台北人講話有何特徵」　鄉民揭3點：很明顯

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▲▼信義計劃區鳥瞰,台北101,南山人壽總部,信義區豪宅 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市市容。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣國土面積雖不大，不過各地區的居民還是有些差異，有時候光靠「講話」就能辨認。例如就有不少人認為，台中人講話都有特殊的「台中腔」或是語助詞，但好像沒聽過台北人講話有什麼特徵，因此有人就在PTT上發問，鄉民也提供了3種辨認方式供參考。

一名網友28日在PTT女版上發文，他表示自己曾聽大家說過「台中人講話有種特殊的腔調」，但是其他地方好像就沒聽說過，讓他好奇詢問「台北人講話是否也有一些特徵」，讓人一聽就能辨認。

請繼續往下閱讀...

對此有網友認為，很多台北人都會覺得台北以外的地方就是南部、鄉下，「會覺得新北就是化外之地」、「有些會用『南部』代稱台北以外的城市（真實經驗）」、「捷運不到的地方都是南部」、「台北以外是南部這點最明顯」、「很愛問南部人是不是坐牛車上學」。

此外，還有鄉民說台北的人台語有種「怪腔調」，也很愛把地標簡稱，「台北人都講北車」、「安森=大安森林公園」、「國父紀念館簡稱國館」、「館前路那間麥當勞都說赫麥」、「台語真的怪」。

不過推文之中也有土生土長的台北網友表示，他覺得鄉民很多印象都是誤解或謠言，畢竟這些用語也只有部分族群在使用，並非常態。

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