台南防制暴力不鬆懈　安平警臨檢舞場、酒店強力執法護治安

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區舞場發生槍擊案，造成2名酒客中槍送醫，市警局長周幼偉為防制暴力及治安事故，28日深夜親至四分局主持威力掃蕩臨檢勤教，並結合市府經發局、工務局、都發局、消防局、衞生局、社會局及稅務局等局處進行聯合稽查，期藉由第三方警政措施，針對轄內特種營業場所，強勢執法解決當前治安問題。

市警局長周幼偉表示，市警局為有效防制暴力事件發生，要求各分局針對突發街頭聚眾滋事案件，快速集結線上優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。周幼偉局長同時呼籲業者應善盡社會責任，對於即將發生衝突事件，應及時通知轄區警察機關調度警力到場處置外，對於已發生的衝突事件，亦應全力配合警察單位依法究處，絕不允許違法事件有私下解決情事。

專案勤教結束後，由周幼偉局長親自率領警力至轄內古都、台大、金府城、春天等舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所，實施威力掃蕩臨檢，逐一檢查在場人身分，同時要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。

周幼偉局長再次強調，「淨化治安」是警察職責，尤其在總統大選即將到來前，執法絕不會鬆懈，要求各分局持續利用優勢警力，針對轄內治安重點區與最近發生治安事故、黑幫分子易聚集處及轄內列管易滋事且可能存有毒品地點，執行威力掃蕩行動，達成淨化治安要求，展示警方維護地方治安、剷除不法勢力決心，讓社會大眾有感。

周幼偉局長指出，對於台南大舞廳近日連續發生鬧事、砸店（車）及槍擊事件，除持續查緝相關涉案人到案，依法偵辦外，亦督飭四分局將該場所列為重點臨檢場所，運用第三方警政不定時實施聯合稽查，要求業者自律及配合狀況通報，另於深夜時段規劃守望勤務，藉以提高見警率，並隨時掌握狀況即時應處，以維轄區治安平穩。周幼偉強調，業者不配合改善，聯合稽查及威力掃蕩臨檢將持續進行，沒有期限，直到業者真正負起社會責任，改善為止。

據了解，28日深夜聯合稽查及威力掃蕩臨檢，共動用四分局警力51人、支援警力數24人、市府局處9人，共84人。市府經發局長郭阿梅也親自參與聯合稽查勤務，造成相關業者相當大的壓力。

►偷偷分享少女秘密！