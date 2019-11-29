　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南防制暴力不鬆懈　安平警臨檢舞場、酒店強力執法護治安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區舞場發生槍擊案，造成2名酒客中槍送醫，市警局長周幼偉為防制暴力及治安事故，28日深夜親至四分局主持威力掃蕩臨檢勤教，並結合市府經發局、工務局、都發局、消防局、衞生局、社會局及稅務局等局處進行聯合稽查，期藉由第三方警政措施，針對轄內特種營業場所，強勢執法解決當前治安問題。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

市警局長周幼偉表示，市警局為有效防制暴力事件發生，要求各分局針對突發街頭聚眾滋事案件，快速集結線上優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。周幼偉局長同時呼籲業者應善盡社會責任，對於即將發生衝突事件，應及時通知轄區警察機關調度警力到場處置外，對於已發生的衝突事件，亦應全力配合警察單位依法究處，絕不允許違法事件有私下解決情事。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

專案勤教結束後，由周幼偉局長親自率領警力至轄內古都、台大、金府城、春天等舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所，實施威力掃蕩臨檢，逐一檢查在場人身分，同時要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長再次強調，「淨化治安」是警察職責，尤其在總統大選即將到來前，執法絕不會鬆懈，要求各分局持續利用優勢警力，針對轄內治安重點區與最近發生治安事故、黑幫分子易聚集處及轄內列管易滋事且可能存有毒品地點，執行威力掃蕩行動，達成淨化治安要求，展示警方維護地方治安、剷除不法勢力決心，讓社會大眾有感。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長指出，對於台南大舞廳近日連續發生鬧事、砸店（車）及槍擊事件，除持續查緝相關涉案人到案，依法偵辦外，亦督飭四分局將該場所列為重點臨檢場所，運用第三方警政不定時實施聯合稽查，要求業者自律及配合狀況通報，另於深夜時段規劃守望勤務，藉以提高見警率，並隨時掌握狀況即時應處，以維轄區治安平穩。周幼偉強調，業者不配合改善，聯合稽查及威力掃蕩臨檢將持續進行，沒有期限，直到業者真正負起社會責任，改善為止。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，28日深夜聯合稽查及威力掃蕩臨檢，共動用四分局警力51人、支援警力數24人、市府局處9人，共84人。市府經發局長郭阿梅也親自參與聯合稽查勤務，造成相關業者相當大的壓力。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
把高以翔穿上場！林書豪特製球鞋領勝悼好友　鞋上兩人合照惹淚崩
高以翔猝逝...《追我吧》負責人爆全遭開除！節目現況曝光
臉書、IG驚傳故障！頁面「圓圈無限旋轉」 網狂哀：救命啊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南防制暴力不鬆懈　安平警臨檢舞場、酒店強力執法護治安

台詐欺犯赴日騙陸人！「日本山口組」背後疑暗中協助　邀台嫌求幫「教育訓練」

她開保時捷逆向轉彎…與一堆車頭「面對面」超尷尬　急忙倒退再撞無辜騎士

海山警掃蕩擾眠改裝車　2小時抓54件噪音車、22件無照

全台首例　北檢出英文版署史揭秘辛…遠赴瑞士搭車10hr追拉法葉佣金

快訊／松山機場行李轉盤旁「突然倒地」　男子無呼吸心跳

檢方不排除遠距視訊澳洲王力強　法院審理紅火案有前例

國有財產佔用鄰地數十年　同意地主申請代拆卻反悔告毀損

「變性人」大軍來台！地下情色亂戰　Line群瘋傳：我買到人妖啦

龜山超商補鈔搶案第二名嫌犯到案　供稱：我害怕！只策劃沒出手

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

楊丞琳17歲胖10kg遭譙「母豬」　自斷網路3年：大家覺得我醜

台南防制暴力不鬆懈　安平警臨檢舞場、酒店強力執法護治安

台詐欺犯赴日騙陸人！「日本山口組」背後疑暗中協助　邀台嫌求幫「教育訓練」

她開保時捷逆向轉彎…與一堆車頭「面對面」超尷尬　急忙倒退再撞無辜騎士

海山警掃蕩擾眠改裝車　2小時抓54件噪音車、22件無照

全台首例　北檢出英文版署史揭秘辛…遠赴瑞士搭車10hr追拉法葉佣金

快訊／松山機場行李轉盤旁「突然倒地」　男子無呼吸心跳

檢方不排除遠距視訊澳洲王力強　法院審理紅火案有前例

國有財產佔用鄰地數十年　同意地主申請代拆卻反悔告毀損

「變性人」大軍來台！地下情色亂戰　Line群瘋傳：我買到人妖啦

龜山超商補鈔搶案第二名嫌犯到案　供稱：我害怕！只策劃沒出手

擊敗12星座小三秘笈！　「處女射手」各種婊集中地…唐綺陽：對付她只有2條路

警馬被寵壞…堅持先喝一杯茶才會起床　牠同事全都看不下去

時力禁止雙重國籍參選不分區「翟本喬竟例外」　秘書長回應：他會放棄美國籍

承諾100天內達成「2050碳中和」協議　馮德萊恩下周就職歐盟執委會主席

男子世桌賽／首加鷹眼系統　東京奧運也將使用輔助判決

晶華潘思亮預測明年台灣經濟成長率　可望名列亞洲四小龍之首

吳速玲坐副駕駛「衣服穿太辣」　曹格忍不住：這樣無法專心開車啦！

台南防制暴力不鬆懈　安平警臨檢舞場、酒店強力執法護治安

台師大表演所宣告獨立！公開脫離…所長怒：拒當二等公民

蕾拉內衣照「被濫用成減肥廣告」　公開對話截圖怒嗆：太過份

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

松機行李轉盤旁倒地　男無心跳

「變性人」來台賣淫　嫖客人人自危

11歲男童騎樓內「借光夜讀」　貼心陪單親媽賣烤地瓜

不爽女友被搶！撿骨男公墓埋屍921救難英雄

台嫌赴日詐騙+教育訓練　疑日本黑幫暗中協助

騎士闖中橫油罄手腳凍僵　合歡暖警助脫困

他夢到狂啪女友：比較舒服！睜眼見這幕嚇壞

20歲台大生「宿舍墜到2樓平台」　傷重不治

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

她開保時捷逆向轉彎…與一堆車頭「面對面」超尷尬

即／基隆7歲童「家中浴室溺水」！一度無生命跡象

C300AMG拒檢　挨警轟4槍只因掛神車鐵牌

橋下激戰起不來！他酒瓶戳下面弄傷女友：被草刺到

快訊／台大男二舍男子墜躺2F平台命危

更多熱門

相關新聞

海山警深夜掃蕩　2小時抓54件噪音車

海山警深夜掃蕩　2小時抓54件噪音車

屁孩騎士為了提升美觀、耍酷，應而改裝排氣管、取下消音器或變更車體結構，其中排氣管改裝後，聲音分貝值極易超出標準值，進而影響居住安寧。海山分局有鑒於此，28日深夜時針對噪音改裝車強化路檢取締，2小時內就抓到54件噪音車，更查獲無照駕駛22件、未戴安全帽5件及闖紅燈1件，展現出執法力度與強度

台南立委登記參選人數爆炸

台南立委登記參選人數爆炸

台南油壓剪變裝大盜落網

台南油壓剪變裝大盜落網

台南從深夜到上午火警不斷

台南從深夜到上午火警不斷

台南舞場槍擊安平警深夜擴大臨檢

台南舞場槍擊安平警深夜擴大臨檢

關鍵字：

台南暴力安平警臨檢舞場酒店執法

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面