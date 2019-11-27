台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

有臉書社群版主張貼文章，指稱台南市警局為美化交通傷亡數據，要求醫生延後宣布死亡時間以減少A1死亡事故統計，市警局發表嚴聲明駁斥絕無此事，即日起為減少交通事故發生、增加行車安全與順暢，將全面加強易肇事違規執法，有效降低台南市交通事故肇事率。

市警局指出，員警在處理A2受傷及A3無人傷亡交通事故均符合相關SOP流程規定，絕無要求員警將輕微受傷之A2交通事故改列成A3，以美化交通數據。市警局長周幼偉表示，為維護台南市民的交通安全，交通向來都是警局的重點工作，不論在交通執法及預防宣導均不遺餘力，都會持續精進，最大限度減少交通事故之發生，為台南市民打造一個安全的交通環境。

市警局指出，台南市10月至今計發生41件死亡交通事故，跟去年同期比較增加20件，台南市交通大隊分析肇因，發現自撞案件高達11件，占4分之1強，另外未依規定讓車、左轉彎未依規定各有5件，超速、酒駕各3件，足見駕駛自我安全駕駛及守法觀念薄弱，因此警察局即日起為減少交通事故發生、增加行車安全與順暢，將全面加強易肇事違規執法，有效降低台南市交通事故肇事率。

另市警局將持續爭取經費建置科技執法設備，利用「區間平均速率偵測執法」、「智慧型多功能違規取締科技執法」增強執法能量，藉以針對常見民眾於路口（段）易肇事交通違規，如違規迴轉、違規左轉、跨越雙白（黃）線車道行駛、違規占用左轉專用道、機車未依規定兩段式左轉、汽機車未禮讓行人及超速等，全天候科技化執法，以導正民眾錯誤用路習慣，確保行車秩序及交通安全。

從交通事故發生情形來看，市警局自今年8月1日起執行闖紅燈執法專案，因闖紅燈造成交通傷亡事故，雖有明顯下降，但市府保護用路人行車安全的作為不會因此停止，市警局將持續強化執法作為，加強取締各項重大交通違規行為，並透過社區、教育、媒體系統加強宣導防禦駕駛觀念，提升市民對行車安全觀念，避免交通事故發生。

台南市交大大隊長翁誌宏呼籲駕駛人，不要酒駕及疲勞駕駛，並提早出門不要趕時間，行車遵守法規，隨時注意他車動態，俾提早反應、閃避，以提高用路安全。