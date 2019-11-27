　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有臉書社群版主張貼文章，指稱台南市警局為美化交通傷亡數據，要求醫生延後宣布死亡時間以減少A1死亡事故統計，市警局發表嚴聲明駁斥絕無此事，即日起為減少交通事故發生、增加行車安全與順暢，將全面加強易肇事違規執法，有效降低台南市交通事故肇事率。

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，員警在處理A2受傷及A3無人傷亡交通事故均符合相關SOP流程規定，絕無要求員警將輕微受傷之A2交通事故改列成A3，以美化交通數據。市警局長周幼偉表示，為維護台南市民的交通安全，交通向來都是警局的重點工作，不論在交通執法及預防宣導均不遺餘力，都會持續精進，最大限度減少交通事故之發生，為台南市民打造一個安全的交通環境。

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，台南市10月至今計發生41件死亡交通事故，跟去年同期比較增加20件，台南市交通大隊分析肇因，發現自撞案件高達11件，占4分之1強，另外未依規定讓車、左轉彎未依規定各有5件，超速、酒駕各3件，足見駕駛自我安全駕駛及守法觀念薄弱，因此警察局即日起為減少交通事故發生、增加行車安全與順暢，將全面加強易肇事違規執法，有效降低台南市交通事故肇事率。

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另市警局將持續爭取經費建置科技執法設備，利用「區間平均速率偵測執法」、「智慧型多功能違規取締科技執法」增強執法能量，藉以針對常見民眾於路口（段）易肇事交通違規，如違規迴轉、違規左轉、跨越雙白（黃）線車道行駛、違規占用左轉專用道、機車未依規定兩段式左轉、汽機車未禮讓行人及超速等，全天候科技化執法，以導正民眾錯誤用路習慣，確保行車秩序及交通安全。

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從交通事故發生情形來看，市警局自今年8月1日起執行闖紅燈執法專案，因闖紅燈造成交通傷亡事故，雖有明顯下降，但市府保護用路人行車安全的作為不會因此停止，市警局將持續強化執法作為，加強取締各項重大交通違規行為，並透過社區、教育、媒體系統加強宣導防禦駕駛觀念，提升市民對行車安全觀念，避免交通事故發生。

▲台南市警局指出，員警處理交通事故均依SOP，絕不美化數據，並將強力執法確保交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交大大隊長翁誌宏呼籲駕駛人，不要酒駕及疲勞駕駛，並提早出門不要趕時間，行車遵守法規，隨時注意他車動態，俾提早反應、閃避，以提高用路安全。

ET快訊
快訊／高以翔錄節目送命！　浙江衛視出面聲明「願承擔責任」
年輕人突然猝死！醫曝「11大危險誘發因子」　背後原因超可怕
高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！　微博被灌爆「你要好好的」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王立強間諜案風波未息 高思博：政府應快速查明真相公布

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒　務求「英德勝利」、「台南第一」!

台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

北水局「局史室」開幕　「北水風華在地走讀」活動開跑

檢警調合體高雄湖內分局　反賄發大財1500萬獎金

影／國際扶輪社飛越2578里送愛　幫緬甸小學完成建校啟用

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

翁章梁拚嘉義優鮮農特產送港　阿里山茶小番茄頗受青睞

維護空氣品質　UAV同步聯合稽查減少露天燃燒　

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

王立強間諜案風波未息 高思博：政府應快速查明真相公布

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒　務求「英德勝利」、「台南第一」!

台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

北水局「局史室」開幕　「北水風華在地走讀」活動開跑

檢警調合體高雄湖內分局　反賄發大財1500萬獎金

影／國際扶輪社飛越2578里送愛　幫緬甸小學完成建校啟用

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

翁章梁拚嘉義優鮮農特產送港　阿里山茶小番茄頗受青睞

維護空氣品質　UAV同步聯合稽查減少露天燃燒　

高以翔久蹲幫浪浪擦臉！　牠「瞇眼+搖尾巴」超享受…網：世上又少了善良的人

王立強間諜案風波未息 高思博：政府應快速查明真相公布

高以翔猝逝…陳偉霆「戴黑帽」走人！　事故現場全封鎖《追我吧》本周停播

彰化小貨車「離奇輾斃」路人！送貨員嚇追100公尺　紅衣阿嬤慘死

藝人敬業換來了什麼…賈靜雯哀悼高以翔「今日真的不好過」

林予晞、連俞涵上演女女戀！「忘情熱吻」助陣魏如萱

加拿大合法大麻「滯銷400噸」　搶客戶輸黑市又生產過剩

嫌老公那邊小！結婚3年她狂怨「壞壞律動很奇怪」　專家提3點救婚姻

Lisa「未P生圖」真實身材曝光　網見驚「驚人比例」狂喊：這不是真的吧！

快訊／高以翔錄節目送命！　浙江衛視出面聲明「願承擔責任」

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

地方熱門新聞

砸400萬竟是這款公園！

「里港媽娘家」新建落成　慶典為期10天

桃園青年體驗園區　推秋冬快閃方案

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

全國放無薪假人數逾2600人再創新高

雲縣府為國中小爭取3億學校設施 

在台積電三奈米旁三期地蓋電廠　

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

思科智慧創新應用示範中心　進駐青埔

男童走失街頭大哭　警載他找到媽媽

汽機車燃料費　逾期罰款+強制執行

台南佳里警搶救貓咪大作戰

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

更多熱門

相關新聞

來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔

來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔

台南市七股區是市長黃偉哲的故鄉，黃偉哲邀請全國民眾，利用假期欣賞七股潟湖美景，不但能瞭解在地的的人文風貌，又可以搭乘七股潟湖娛樂漁筏遊湖，更可以享用便宜、新鮮的海產，市府專門委員吳俊傑及漁港所代所長吳榮，11月27日在七股區龍海號廣場，呼籲一起來搭漁筏遊潟湖呷蚵仔，享受另類生態之旅。

台南市第6救災救護大隊辦公廳舍新建工程動土

台南市第6救災救護大隊辦公廳舍新建工程動土

空品淨化區台南「六連霸」

空品淨化區台南「六連霸」

台南舞廳槍擊　2名酒客中槍

台南舞廳槍擊　2名酒客中槍

台南4名里長疑遭冒名成告發人

台南4名里長疑遭冒名成告發人

關鍵字：

台南警察交通事故美化數據執法交通安全

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面