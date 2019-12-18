政見會／蔡英文：韓國瑜只是把苦人、庶民當選舉的工具

記者陶本和／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場。總統蔡英文在第三輪發言時，提到國民黨總統候選人韓國瑜時常掛在嘴邊的「苦人、庶民」，痛批韓國瑜只是把苦人跟庶民當成選舉的工具。

▲2020總統政見發表會，蔡英文第三輪發言。（圖／中選會提供）



針對韓國瑜批評，世界忘記台灣一事，蔡英文表示，可能韓國瑜比較少出國，或是比較少關注國際情勢跟國際友人的評價，大概是出入大陸比較多；她說，只要出國大家講到台灣，都覺得台灣是很好的地方，台灣有很多令人羨慕的地方，「與其說世界忘記台灣，不如說韓國瑜可能忘記了世界」。

至於韓國瑜時常掛在嘴邊的「苦人、庶民」一事，蔡英文表示，韓國瑜當選市長原本有機會替高雄好好做事，不過他落跑，急著選總統，拋下市民，「高雄發大財了嗎？大家憑什麼相信可以為台灣發大財，他只是把苦人跟庶民當成選舉工具而已」。

接著蔡英文連提6大她為庶民做的事，包括推動公托增班至3000班、推動準公托服務、育兒津貼加倍，以及290萬張夜市抵用券，小攤商營業額成長20%至30%，補助1萬小店家數位服務系統。

接著，蔡英文也提到，她推動1.2萬老舊計程車汰換補助，提升運將競爭力，以及推動中高齡就業方案，協助中老年養老財務規劃，長照2.0再升級。

此外，蔡英文也推動，創業要資金，資金要借貸，借貸要擔保，100萬以下，由政府100%擔保，以及文創沒人鑑價，造成融資困難，而推動建立鑑價制度，提供融資協助。

蔡英文說，在2016年上任後，一直推動國防自主，她到宜蘭出席沱江艦開工典禮，遇到三組年輕人，第一組是負責造艦的人，他們都是宜蘭人，很年輕也很開心，對未來充滿信心；第二組，是海軍士兵，而第三組是中科院的年輕人。

蔡英文強調，政策如果做對，人民參與其中，會以國家為榮，不只是國艦國造、國機國造，漢翔正在做F-16升級工作，國外廠商告訴她，這是世界最好的團隊，她為這些年輕人感到高興。

蔡英文說，在電競比賽、體育賽事中有許多出色的年輕人，政府在體育方面的總經費，預算提高70%，「政府做對事情，苦人會受到照顧，庶民會受到幫助」。

蔡英文說，這就是國家領導人應該要做的事情，這些事情都正在發生，她高興可以參與這些年輕人的故事，「年輕人加油，我們正在改變這個國家，拜託大家讓蔡英文再做四年，讓故事繼續下去，選擇可以帶領國家抵抗壓力的總統」。

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