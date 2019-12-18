政見會／轟蔡英文走邪門歪道！韓國瑜：業者128輛遊覽車賣到剩1輛

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見會上表示，民進黨動不動就講觀光業創下歷史新高，公布一千一百萬的觀光客到台灣的數字，「你們是怎麼算的？」遊覽車業理事長128輛車這三年賣到剩一輛，為什麼要走邪門歪道用假數字欺騙人民？

韓國瑜呼籲總統蔡英文「面對問題、解決問題、突破困難」台灣人心軟，會因為感動投你一票，但是不能用欺騙的。「只要轉機，兩隻腳踏進桃園機場，再搭飛機出去的外國人，就算一個觀光客嗎？」麻煩苦民所苦，接近基層民眾。

他說，麻煩蔡總統看看觀光業，遊覽車、計程車、餐廳、民宿、伴手禮業者，賣珊瑚的商人、賣茶葉的茶農；高雄遊覽車公會理事長曾有128輛遊覽車，蔡英文執政三年後，全部賣掉剩下一輛，還要告訴台灣人民觀光業非常好，完全是欺騙。

韓國瑜直批，為什麼不能開大門走大路？為什麼治理國家要要欺騙的數字、要走邪門歪道？我百思不得其解，台灣人民這麼支持你、信任民進黨，讓你立法院過半，不好好執政，讓人民安居樂業，票就自然會投你了！為什麼要不斷的欺騙呢？

韓國瑜指出，台灣對外貿易已經變一個孤兒了！RCEP、CPTPP兩個貿易組織圈的國家全部互相經濟整合，互相零關稅、優惠關稅，台灣卻進不去，民進黨執政，台灣人民如何發大財，如何安居樂業？蔡英文執政三年半再自由貿易簽訂有任何突破，都無法打入，連前總統陳水扁都用「中國台灣」加入各種國際組織開會，馬英九總統是用「中華台北」。

他喊話民進黨，一句話「知恥近乎勇！」如果希望台灣人民給你再一次機會，就必須先承認過去四年做得不好，台灣人民或許會感動，但不能再繼續以欺騙的方法、欺騙的數字，告訴人民經濟做得非常好，這絕對沒辦法接受。





▲2020總統政見發表會韓國瑜發言。（圖／中選會提供）