政見會／宋楚瑜轟蔡英文：改革胡亂爆衝、國營事業成派系囊中物

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。宋楚瑜在第二輪政見發言時轟蔡英文改革胡亂爆衝，再批諸侯分贓、人事酬庸，把重要職務、國營事業經營，都變成派系經營囊中物。



宋楚瑜指出，蔡英文講到三年多以來，她想要推動一些改革，政治管三件事情，政策、資源分配、用人，民進黨這幾年執政，蔡英文說要追求社會正義，蘭嶼不是靠道歉就解決不平，原住民有46％鄉親到了平地，但是他們工作、住、小孩教育、老年照護問題，不是用口去講，而是要去幫他們解決問題。

宋楚瑜接著說，核廢料放蘭嶼那，但是到了夏天，蘭嶼在迎接更多觀光客，在民宿的地方竟然停電，他有機會回到政府，會好好幫大家解決。

▲宋楚瑜。（圖／中選會提供）

宋楚瑜說，蔡英文提到改革要有魄力，但更需要的是方法，更重要的是了解到溝通是必要手段，蔡政府在過去這幾年推動幾個重要改革，坦白講，引起來的抗爭，那就是改革胡亂爆衝，沒有經過行政院跟各部會、立法部門好好研商，反而看到行政跟立法脫鉤，年金改革就是這個例子。

宋楚瑜也舉例，明明國民黨清查黨產，婦聯會已經交出370億，老兵這麼多，你一毛不減少，平均年齡84歲，從民國38年到台灣，從79萬變成今天只剩下10多萬人，他們曾經為國防安全這麼多貢獻，但是為何要扣他們一點點安老的錢呢？

宋楚瑜說，他曾經向副總統陳建仁提出這些問題，改革要有方法，改革財源明明有但是不會用，不管年金改革，一例一休，公投法，所有這些事情，不過，每一次改革，只是讓被改革的人期待下一次的政黨輪替，再改回來，台灣經得起這樣不斷的折騰嗎？

▲2020總統政見發表會，宋楚瑜登場。（圖／記者屠惠剛攝）

宋楚瑜指出，蔡英文日前也到了高雄，但韓國瑜沒有把問題講清楚，也希望韓國瑜了解一下，對高雄講的許許多多天花亂墜的話，國民黨、民進黨都要負責。

話鋒一轉，宋楚瑜接著砲口指向高雄，認為蔡英文開出了四道未來大南方計畫，請問五缺的問題解決了嗎？水在哪裡，電在哪裡？勞工在哪裡？優秀人才在哪裡？我們土地取得容易嗎？五缺問題還在那裡。

宋楚瑜批評，他很痛心的說，這些改革坦白講不但都沒解決，反而是民進黨的派系他們的不缺，所有重要的這些許許多多的職務，諸侯在分贓，人事酬庸，把重要職務、國營事業經營，都變成派系經營囊中物。宋楚瑜直言，這兩個政黨為什麼會變成兩個黨？一個叫做討厭國民黨，一個叫做討厭民進黨，開了很多支票無法兌現。

宋楚瑜接著砲轟兩岸議題，指蔡英文在2016年總統選舉政見辯論稱兩岸絕不能被選舉拿來操弄，很顯然蔡英文開始有聽見他的話，那就是把中華民國憲法跟增修條文，以及兩岸關係條例，作為基本架構，但到了選舉很可惜蔡英文還是被派系綁架，拿兩岸問題作為選舉的操作、情緒勒索，讓大家不安。

宋楚瑜說，台灣才是這塊土地的真正主人，沒人可以出賣台灣，也沒有人可以不重視民意，妄做決定，「我有這個履歷表，我曾經操盤過台灣民主發展的過程，我也領導過省府團隊」。