蔡碧仲發文挺蕭美琴　國民黨批：違背司法獨立！要求民進黨立即撤換

▲蔡碧仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

對於法務部政務次長蔡碧仲發文支持民進黨立委候選人蕭美琴，國民黨18日批評，此舉完全違背司法獨立、檢調公正的原則，「呼籲民進黨立即撤換蔡碧仲。」

國民黨表示，繼內政部次長陳宗彦藉宣導模擬投票之名，公然要新住民票蓋民進黨，引發違反行政中立爭議之後，接著是蔡碧仲發文支持蕭美琴，完全違背司法獨立、檢調公正的原則。民進黨為求勝選，一而再破壞國家行政中立的原則，削減國人對國家機器維持超然運作的信心，呼籲民進黨立即撤換蔡碧仲，還給司法檢調機關獨立自主的空間。

國民黨指出，蔡碧仲去年代理花蓮縣長時曾表示「會秉持行政中立的立場，服務花蓮的父老鄉親，並感受到縣政府辦理選務是公正、客觀的」。「但換了位置就換了腦袋，難道身為法務部次長的蔡碧仲就不需要秉持行政中立？就不需要公正、客觀了嗎？」法務部掌管國家檢調系統，卻公然支持特定候選人，讓人民對於檢調機關查察賄選、防止選務弊端的功能產生懷疑。

國民黨強調，蔡碧仲擔任法務部次長以來爭議不斷，曾為高鐵上掉300萬元的民進黨立委陳明文護航說分次提領方式沒問題；因操作網軍遭起訴的楊蕙如委任律師也曾服務於蔡碧仲的律師事務所；上個月蔡碧仲在反賄選活動上居然大酸「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」等，蔡碧仲種種作為已經明顯不適任法務部的工作，國民黨要求民進黨政府應該立即撤換蔡碧仲，莫讓我國司法檢調體制矇上不公正、不公平、不客觀的陰影。

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