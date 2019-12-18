屏東二選區立委選舉9搶1　國民黨周佳琪迎戰分裂的綠營

▲2020屏東第二選區立委選舉，9人參選，競爭激烈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣下屆立委選舉，因縣民人數跌破83萬人次，致立委席次從原本的3席，減少成2席，造成下屆立委選舉，參選人數爆炸現象，其中屏東第一選區（屏北）有7人登記參選，第二選區（屏南）9人登記，形成9選1局面，競爭格外激烈。

依據今天抽籤號次分別為：1號無黨籍鄭朝明、2號國民黨周佳琪、3號無黨籍蘇震清、4號台灣工黨何秋葺、5號中華統一促進黨何麗莉、6號無黨籍姚宗翰、7號國會政黨聯盟鄭文龍、8號無黨籍張怡、9號台澎黨馮家芸。

其中周佳琪是國民黨籍，她的父親是屏東縣議長周典論，周佳琪今年年初就佈局參選，深入基層了解民眾心聲，提出高捷、高鐵延伸東港、潮州的建設計畫，累積一定的能量及知名度，聲勢搖扶直上，未料，原本鎖定的主要對手之一的莊瑞雄卻變成蘇震清，迫使她的競選團隊重新擬訂新的競選策略。

鄭朝明原是民進黨員，曾任屏東縣議會副議長及4屆立法委員，這次登記和競選連任的莊瑞雄參加黨內初選落敗；後來莊瑞雄和蘇震清兩人經協調，由莊瑞雄擠進民進黨不分區安全名單，蘇震清則以無黨籍身分代替莊瑞雄參選，引起鄭朝明不滿，揚言打破家族政治，也以無黨籍身分參選，形成兩位兩人都以無黨籍身分參選的現象。

律師出身的張怡號全以無黨籍身分參選，但與時代力量結合，希望屏南地區選民的支持，讓她有機會跳脫藍綠的框架，當選為鄉親服務。

代表台灣工黨參選的何秋葺則以「甲church（秋葺）做伙行，事業順利一定贏，百姓要出聲，秋葺一定聽」做競選政見，希望帶給全台百姓豐衣足食的生活。

何麗莉代表中華統一促進黨參選，支持者預祝她能旗開得勝。她希望衝高得票數外，也為中華統一促進黨的政黨票拉票。鄭文龍代表國會政黨聯盟參選、馮家芸代表台澎國際法法理建國黨參選，他們都希望選民支持當選，為大家服務，並衝高本身的政黨票。

媽媽是林邊人的72年次姚宗翰，高雄海洋科技大學畢業，他希望用益生菌解決臭味問題，爭取益生菌補助畜牧業者，減短發酵時所產生的臭味，爭取選民支持。

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