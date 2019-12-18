台中二選區顏寬恒組織動員強　陳柏惟網路聲量高

▲顏寬恒在父親顏清標陪同下前往抽籤。（圖／顏寬恒競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

第10屆立法委員18日進行候選人號次抽籤，台中市第2選區（霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿）國民黨立委參選人顏寬恒抽中籤王1號，當場喊出「一定當選！」，顏家在基層深根已久，組織上更是龐大且綿密，反觀由民進黨和台灣基進共同推薦的陳柏惟則是抽中2號，雖然投入選戰不久，但擅長創造話題，網路聲量高，聲勢迅速逼近顏，2人陸空大戰，勝負難料。

▲陳柏惟聲勢直逼顏寬恒。（圖／陳柏惟競總提供）

顏寬恒在父親顏清標、母親黃美貴、妻子陳麗凌、妹妹也是台中市副議長顏莉敏，及近百名支持者陪同下前往抽籤，聲勢浩大，顏幸運抽中1號，馬上高喊「一定當選！一定成功」。

2013年，顏清標因案被褫奪公權，顏寬恒子承父命以「傳承」競選主軸參與補選，最後以1千多票險勝民進黨參選人；2016年以「耕耘」為主軸，以5千多票連任，打敗民進黨同一個參選人，2020年，則是再次提出「繼續耕耘」，希望繼續連任。

顏家在基層服務扎實，深入各宮廟、社區發展協會、農會、水利會等等，組織綿密，動員力強大，但選舉未開票前，沒人敢打包票會贏，自己的票約略可以猜出幾成，但面對擅長空戰的對手，卻是很難估出對手的票在哪裡？這也就是標哥把這場選戰當成自己在選一樣認真、一樣緊張的原因。

顏寬恒為了要引起網路話題，吸引年輕選票，請來新北市前市長朱立倫合拍MV，還刻意選在台中港消波塊上拍攝，果然引起熱烈討論，一度也登上網路熱搜排行，如何在既有的扎實組織戰上，加大空戰力度，應該是顏寬恒勝選關鍵。

由於顏家的實力堅強，民進黨遲遲找不到合適人選挑戰，後來找上去年在高雄批韓國瑜最力的台灣基進發言人陳柏惟，果然在犀利言論、流暢台語以及擅於製造話題之下，陳柏惟的網路聲量高居不下，加上民進黨大咖接連到場站台，拉抬氣勢，聲勢也逐漸逼近顏寬恒。

陳柏惟今天在支持者陪同下前往抽籤，選區是第2選區，又抽中2號，巧合好記，搭配蔡英文的3號，現場熱情喊出「柏惟小英、接二連三、2020台灣要贏、2號會贏」。

陳柏惟的競選團隊幾乎都是年輕人，提出的選戰策略也常常有別於傳統選舉，包括候選人網站的設計到舉辦脫口秀等，都成功吸引選民討論，接下來還要直指顏家大本營沙鹿，籌辦前所未有的搖滾龐克演唱會，希望在選前凝聚氣勢成功翻轉。

陳柏惟的敢衝，敢挑戰顏家，也讓蔡英文、賴清德、蔡其昌、陳其邁和林佳龍等人相當佩服，相繼站台助講，而陳提出的「還給顏寬恒自由」、「要建設、不要消波塊」等也都成為網路話題。

民進黨在這選區選得最好的一次，算是2013年補選，僅輸1千多票，當時是補選，所以投票率不到5成，如今這次和總統一起選，會拉高投票率，但是民進黨的票源有多少會轉移給和地方淵源不深的陳柏惟，而陳的網路聲量雖高，但有多少是在這選區的選民，值得觀察。

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