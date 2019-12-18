1221挺韓遊行流程公布！以6首歌串聯　韓國瑜將全程參與

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜競選辦公室18日舉辦「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行記者會」，正式公布遊行的流程，整趟遊行將以6首歌串聯，競辦表示活動當天將會有立委候選人及高市府團隊和高市議會上台致詞，而總統候選人韓國瑜也將全程參與。

「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」流程正式曝光，活動從中午12點開始，由醒獅團表演開場，緊接著由高雄8位立委候選人上台致詞，另外，高市府團隊及高市議會也都會上台鼓舞，在下午1點11分正式出發。

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

遊行中間還設置了3個打氣加油站，最後在微笑公園集合，一起合唱，並用了《快樂的出帆》、《耀眼新藍天》、《我相信》、《無敵鐵金剛》、《庶民總統》、《我現在要出征》，6首歌串連整場活動，且總統候選人韓國瑜將全程參與。

不過挺韓遊行傳出有動員，隨行發言人李昶志則說「我們跟民進黨不一樣，不需要雙主菜便當、不需要動員，這是可能是支持者自發性的，競辦沒有辦理這樣的活動。」

「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行記者會」起點從高雄市神農路凹子底公園出發、遊行路線從神農路博愛二路口出發、博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、最後到文自路微笑公園。

「時間對我們來說完全沒用！」