首場總統政見會18日晚間登場　時力對蔡韓宋提7大問

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

首場2020總統、副總統電視政見會將於18日晚間登場，時代力量18日上午舉行記者會，由黨主席徐永明領銜針對政見會列出七大提問，希望能得到包括民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜的具體回應，強調「面對未來總統，現在就開始監督」。

首場總統、副總統電視政見會18日晚間將於華視舉行，時代力量18日上午召開「對總統候選人的七大提問」記者會，並由徐永明、立委黃國昌、分區立委候選人邱顯智、翟本喬、吳佩芸、白卿芬分別向三位總統候選人提出「青年低薪怎麼解」、「居住正義怎實現」、「弊案究責怎貫徹」、「特權酬庸怎杜絕」、「司法改革怎兌現」、「紅媒滲透怎反制」及「市場秩序怎建立」等七大問。

吳佩芸指出，基本工資的調整是讓勞工加薪最有效的政策工具，但四年來卻看不到執政黨的實際作為，台灣的最低工資法仍然遙遙無期，儘管今年五月已有勞動部的草案送到行政院審議，但也確定不能本屆的國會三讀通過，顯見台灣的勞動權仍然十分艱辛。

吳佩芸說，過去的政府與候選人都曾主張要以產業升級帶動薪資成長，但至今都沒有見到成效，如何提高勞動者條件、創造公平正義又合理的勞資關係，是每一個世代的年輕人的期待，因此要問三位總統候選人是否支持訂定最低工資法，以及是否支持讓勞工享有尊嚴的生活。

徐永明表示，不論從主權、平權或世代正義的角度而言，時代力量都不可能支持韓國瑜或者宋楚瑜，但時代力量真的很想知道蔡英文連任後的施政方向為何。他要請教三位總統候選人「是否認為台灣的房價過高」、「是否支持實價登錄2.0」，以及對於推動「囤房稅」的態度為何。

徐永明說，執政黨若真的要推動「世代共榮」，就必須真正解決以上的所有問題，否則讓高房價持續下去「那就是世代剝削」，希望藉由今天的政見會讓三位候選人作出明確表態，這不僅是時代力量的要求，也是全台灣人民想知道的施政方向。

▲時代力量召開「對總統候選人的七大提問」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌則指出，過去從TRF案、兆豐案、慶富獵雷艦案、普悠瑪案到南方澳斷橋案，政府往往在第一時間承諾要「徹查到底、絕不寬貸」，最後卻往往只看到「基層扛責、全民埋單」。他認為，追究弊案不僅是為了追究責任，也是為了要樹立原則，如果沒有樹立原則會讓未來整個社會傳遞一個錯誤訊息，就是胡搞瞎搞的人只要「沒關係」最後通通都「沒關係」，因此要問三位總統候選人「對這些案子目前為止的咎責、求償是否滿意」。

黃國昌還指出，金融幫、交通幫等特權酬庸長期拉幫結派，透過學長學弟上下的關係讓公平正義無法在社會真正實現，也導致台灣年輕人產生「在台灣想要發展，是要抱大腿，還是靠自己的努力」的疑問。從因為慶富案下台的前合庫董事長廖燦昌轉身成為第一銀行董事長；因普悠瑪悲劇後下台的前交通部長吳宏謀下台以後跑去港務公司當董事長，而2018年就是港務公司對於南方澳大橋應檢測而未檢測的那一年，吳宏謀不僅安全下莊，還繼續擔任台灣郵政的董事長。因此他要問三位總統候選人「如何建立用人唯才的公開甄選機制」，以及是否支持訂定「金融旋轉門條款」。

邱顯智表示，司法改革一向是時代力量最關心的議題之一，台灣人對司改也有非常殷切的期待，也是蔡英文四年前就職演說掌聲最多的承諾。其中，司法關說是影響司法公平，讓人民最不滿的一環，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘與前立法院長王金平釀成九月政爭的司法關說案；前法務部長邱太三不僅任內推動司法改革不力，自己也涉入逃稅案關說；更有許多貪污高官及經濟重犯判決定讞後仍然逍遙法外，或是轉到八德外役監。

邱顯智感慨地說，2017年司改國是會議的許多決議事項，包括「人民參審」及訂定「妨害司法公正罪」至今都未能實現，因此要問三位總統候選人「是否滿意司法改革成效」、「是否贊成推動陪審制」、「是否支持訂定妨害司法公正罪」，以及「是否支持提高貪污犯假釋門檻，並追回犯罪所得」。

白卿芬則表示，自己身為媒體研究人員，對於台灣的媒體亂象真的非常痛心，一路以來有非常多前輩一直在爭取台灣媒體自由，沒想到卻導致部分財團挾持財務勢力干涉媒體的經營權與所有權。她說，特別是大選將近，出現了許多偏頗的報導企圖影響選舉結果，「假新聞的散播在在影響選民自主選擇的意願，這是非常糟糕的事情」，不但破壞台灣的民主體系，也危害公民自由選擇的權利，因此要問三位總統候選人「媒體滲透應該要如何反制」。

白卿芬強調，媒體是公共性質，不應該屬於特定政黨或個人，也要問三位總統候選人是否願意承諾讓雙手不要伸進媒體經營權，讓新聞所有從業人員擁有自由、專業，用專業講話而不是為特定政黨服務。

翟本喬則說，在任何產業想要獲致成功就必須有良好的市場機制，如果沒有一個公平的市場秩序，真正的良心企業就無法獲得應有的利潤和競爭力，當前的市場卻是不肖企業利用執法不力或法律漏洞而佔盡優勢，例如吹哨者幫社會揭發企業弊端，卻因欠缺保護機制而遭到企業秋後算賬及追殺。因此要問三位總統候選人「如何建立良好的吹哨者保護制度」，讓所有在黑暗企業內部被捲入共犯結構的人願意勇敢站出來揭發。

翟本喬也指出，有些企業一邊享受租稅優惠，一邊卻是違法累犯，在時代力量的努力下，終於讓經濟部在12月承諾對違法經營企業不再核發補助，但追回補助的部分仍有待財政部回答。此外，許多財團利用「假公益、真避稅」的方法，將所得捐給自己口袋裡的公益團體，也要問三位總統候選人「是否支持訂定公益揭弊保護法」，避免財團法人將應該交給國家的稅賦轉到自己另一邊的口袋裡，並追回企業於違法期間得到的優惠補助。

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