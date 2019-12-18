國民黨展開「歧視言論接力」　蔡英文競辦：韓國瑜病毒太強

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨政治人物近期「歧視發言」不斷。對此，蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，國民黨已經成為失言、歧視的政黨，上至總統候選人、黨主席，下至黨員都口出惡言，對女性、弱勢也都充滿歧視，不知道是否因為總統候選人韓國瑜的病毒太過強大，導致國民黨歧視的基因大爆發。

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日表示，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀狠酸，要幫張善政複習健康教育，「請不要用生理資格論，來認定一個人能不能治理國家，治理國家靠的是腦袋，不是生殖器。」

張善政這一番言論似乎開啟歧視大賽，17日一天就再有三位藍營政治人物失言。邱毅一早在臉書評論，看了「大撩蔡英文，蔡英文喜不自勝」的視頻，實在噁心的想吐。他說，蔡英文都63歲了，或許是幻想被年輕男子「撩」已經很久了，「因此面對波特王那種『妳是我的心頭肉』的下流撩妹術，竟然表現出芳心暗喜、小鹿亂撞的喜悅，我看後真有受不了的難受」。

接著換謝龍介接棒，他替同黨立委候選人柯志恩助選時口出狂言，用台語說女人拉票最有用，要挺柯志恩就要靠女性去拉票，「因為女人拉票可以拉到客廳、拉到房間，你老公拉票拉到門口沒拉到，還反而被拉走，就是俗語說的阿婆吹粿，倒塌（倒貼）。」

謝龍介後由黨主席吳敦義接棒，去年才因為侮辱陳菊是大母豬而出面道歉的吳敦義，17日在韓國瑜全國勞工後援總會致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

針對國民黨近期「歧視接力」的狀況，小英競選連任辦公室發言人簡舒培表示，國民黨做為百年大黨，對於社會具有一定的示範作用，國民黨已經成為失言、歧視的政黨，上至總統候選人、黨主席，下至黨員都口出惡言，對女性、弱勢也都充滿歧視，不知道是否因為總統候選人韓國瑜的病毒太過強大，導致國民黨歧視的基因大爆發，「呼籲全民拒絕歧視，明年1月11日應該拒投如此歧視的政黨。」

▼蔡英文競選連任辦公室。（圖／蔡英文競選辦公室提供）



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