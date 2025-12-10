他辯痔瘡痛偷東西出氣　下場要賠償41倍

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年11月、12月間前往基隆市一間超市行竊2次，被店員抓包之後，竟辯稱是因為「痔瘡痛」才會拿東西出氣。基隆地院法官日前審理之後，依犯竊盜罪，共2罪，各判處拘役5日，應執行拘役8日，得易科罰金8000元。

▲阿茂在超市偷取3項商品（共計195元）被判處拘役，若換算成罰金，相當於要賠41倍的錢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂去年11月底前往基隆市一間超市，徒手竊取貨架上的薄荷糖和巧克力麵包（商品價值98元），同年12月初他又跑到同一間超市，偷走一瓶衣物噴霧劑（商品價值97元）。

後來店員發現異狀，調閱店內監視器影像一看，才發現阿茂的偷竊行為，於是立刻向另一名擁有實際管領權的店員報告，並由對方報警處理。

阿茂到案之後坦承沒有結帳就拿走3項商品，其中薄荷糖和麵包已經吃掉了，衣物噴霧劑則忘記放到哪裡去了。至於為何要行竊，他說，「我是因為痔瘡痛，一氣之下就拿東西出氣。」

基隆地院法官表示，阿茂恣意竊取他人財物，對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害，行為確實不可取，考量到他的犯罪動機、目的、竊得財物價值、家庭經濟狀況等因素，最終依犯竊盜罪，共2罪，各判處拘役5日，應執行拘役8日，得易科罰金8000元，全案仍可上訴。