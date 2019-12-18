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尷尬！　王惠美挺彰化藍營「4席全贏」　脫口「支持宋楚瑜」　

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▲彰化立委抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣藍營立委參選人一同抽籤展現團結。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前國民黨總統候選人韓國瑜到彰化成立競選總部成立，授旗給後援會總會長謝典林，不料，謝一接走帥旗、大力猛揮幾下，當場就斷成兩截，今天立委抽籤，擔任彰化競總主委的縣長王惠美在致詞中，拜託大家全力支持韓國瑜卻口誤喊成支持「宋楚瑜」，讓地方人士大驚，拜託藍營千萬不要太緊張而頻頻出錯。

▲彰化縣議長謝典林說，斷旗是斷棒全壘打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲議長謝典林將旗幟揮斷。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣議長謝典林擔任韓國瑜彰化後援會總會長，14日下午在授旗儀式中不慎將大旗揮斷，成為全國熱搜的新聞，謝典林反而將斷旗的畫面po上臉書粉專，還說這不是「凶兆」，更以「打斷手骨巔倒勇」來比喻，並用中職La new好手鍾承佑10年前冠軍賽揮出「斷棒全壘打」，彰化選情一定會揮出漂亮的成績單。

▲彰化立委抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣藍營立委參選人一同抽籤展現團結。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化選委會18日上午舉辦立法委員抽籤，藍營4名候選人身著棒球衣、牛仔褲等親民裝扮，在縣長王惠美、縣黨部主任委員張曼莉等人的陪同下前往抽籤，抽簽完畢後，在選委會中庭高喊「瑜你同行、四席全贏」等口號王惠美在致詞中，一時太緊張了，口誤將韓國喊成「宋楚瑜」，但很快的又改過來，化解一場尷尬。

▲彰化藍營立委參選人連袂抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化藍營立委參選人連袂抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美接著繼續說，我們現在看到中央對於地方建設的卡關，希望4席全壘打加上總統一定要全上，讓彰化建設才能一路發，去年票投王惠美，今年一定要票投國民黨籍立委，讓美好彰化希望城市的願景來完成。

腦公！你不可以賴帳喔

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