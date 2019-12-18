影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

▲「彩色駿馬」在白衣男巧手一揮下，生動地奔騰在畫紙上。（圖／翻攝自人民日報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

彩色駿馬竟然在畫紙上奔騰！臉書社團近日瘋傳一段影片，一名穿著白衣的達人先是以潑墨技法將多種顏色繪染在白紙上，隨後揮舞手上2支大畫筆，讓栩栩如生的駿馬在短短30秒內驚艷登場。影片曝光後立刻吸引近2千網友朝聖，大家紛紛直呼「果真是大神！敬佩！」

影像顯示，藝術家先是潑出紫紅色和寶藍色的顏料，之後從畫紙左方和右方各灑上草綠色、深黃色、靛藍色，最後則是豪邁揮灑亮橘色，呈現一片隨性的風格；不久男子就拿出2支沾有咖啡色塗料的畫筆，開始在混亂色彩中勾勒許多線條，還在過程中旋轉兩圈，絲毫不擔心因此失誤而弄毀畫作。

咖啡色線條大致描繪完畢後，緊接著就是不同顏色的渲染秀，讓一匹駿馬因為彩色妝點出的關節和肌肉，進而華麗顯現。不少網友看完後都驚艷大讚，「疾勁如風、妙筆生花，太神了！」、「帥氣的藝術家」、「我也曾經跟這名老師學習過，但是卻只學會開頭的潑墨部份而已，畫馬功夫太困難...」、「不敢置信，這肯定練了很多年」。

也有人說，「只有我發現，他的白襯衫都沒有沾到顏色嗎？」、「不剪輯我才相信」、「感覺潑墨部分可有可無，畢竟跟那匹馬好像沒啥關聯」、「還要轉圈圈，不累嗎？」、「一開始還以為他在亂撇線條，想不到成品這麼酷」、「感覺亂七八糟的樣子，但是最後又不得不為他鼓掌」、「高手在民間就是這個意思！」。

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