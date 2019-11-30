色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」

編按：其實每個人對於「愛」的需求都不同，你渴望怎樣的愛呢？什麼樣的示愛方式能討你歡心呢？你有多難取悅？放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者神奇的分析和建議。也別忘了給自己的愛人、喜歡的人測測看喔！

圖、文／蕭郁書Hsiao Yu Shu

你認為什麼是愛？

難以取悅的程度？

如何獲得你的心？

深呼吸，感受沒有原因最吸引你的那位。

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►A努力上進

你熱愛學習，在吸收巨量新知識裡體驗混亂到清明的過程，從中體驗自我更新的進化感。

如何獲得你的心：沒有深度的人無法引起你的興趣。如果人生夥伴願意跟你一起學習、討論、進步，你最是開心，會覺得兩人的未來充滿希望，好有安全感。

難以取悅指數40%



►B 尋找終極意義

你時常問自己：「我存在於世界的價值與意義何在？」對此，有深刻孤單感。追尋意義是一條獨一無二的道路，沒有人能夠給你答案。

如何獲得你的心：人生夥伴要接納你不定時的盧小小（陷入憂鬱），能同理你的狀態。當你陷入憂鬱糾結時，不試圖阻止你，而是對著你說：「雖然很難，但我相信你一定可以找到。」就可以給你內心極大的安慰。

難以取悅指數80%



►Ｃ提出改善方案

你是一個非常務實的人，討厭天馬行空的空談、光說不練的態度，當你花時間停下來思考，就是在試圖找出最有做事效率的關鍵，當你開始行動，百發百中。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能欣賞你的務實，並在你第一時間提出改善建議的時候，立即嘉獎你好聰明，你會相當開心。（不過，還是要照顧一下人生夥伴的情緒，不然很容易給對方冷漠感喔！）

難以取悅指數10%



►D愛自己

你擁有很多的愛，卻難以愛自己。對你來說體驗到愛自己的瞬間，就像新手打高爾夫球，進洞非常難得。好消息是多練習就會了，請練習愛自己所有的選擇，不要回顧，久了你就能時時體驗到自己是多麼美好可愛。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能全然的愛真實獨特的你，並在你陷入猶豫兩難（頭腦與心）時，堅定的支持你，並請你回到內在真實做選擇，讓你有空間做自己。你會擁有深深對愛的體會，內心擁有更多的愛能給予對方。

難以取悅指數60%



►E高壓大忙人

你是橋樑，非常善於居中協調或處理能量的轉換。這個世界很需要這個才能，所以你通常很忙，不是在Ａ會議中，不然就是在趕去Ｂ的路上，很多很瑣碎的事情要一一處理。

如何獲得你的心：先理解人本來就是充滿矛盾的物種，而你又是矛盾中佼佼者。人生夥伴如果能同理你內在的高壓，當你大量協調的工作結束後，可能會累到不想說話，給你獨處空間、安靜的陪伴或對他說：「辛苦了，你做得很好。」都可以讓他內在壓力減輕一些。

難以取悅指數50%



►Ｆ真實同在

你有天真的視野，擁有無條件的愛，非常具有包容性，認為宇宙間的一切都是互相緊密關聯、連結在一起的。一切關於心念，任何起心動念，都會直接對外在世界有所影響，所以你總是很認真的修心、保持平等心。

如何獲得你的心：這裏沒有任何訣竅，因為你對他人的愛，很難有巨大的差異，在你眼裡一切都值得被愛、被欣賞，你只求關係裡沒有欺騙與虛假，互相以真實能量與狀態相處，這就能滿足你對愛的需求。

難以取悅指數20%



►Ｇ創造者

你擁有敏銳的感受力，能感受外在環境給你的體會與啟發，結合內在很多奇異的點子，能以象徵的手法， 將感受到的真實藉由創作表達出來，一般來說，你很愛講話。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能對你的古怪瘋狂的點子保持開放、認真傾聽，甚至跟你一同在「充滿可能性」的遊樂園中遊走，在彼此分享觀點的過程中，你會從中獲得巨大樂趣。切記，絕對不能對他說你這想法根本沒用、無法執行，這會扼殺了充滿創作能量的生命力。

難以取悅指數30%



►Ｈ忠實的陪伴

你擁有創造歡樂放鬆氣氛的才能，非常幽默，只要你願意，在社交層面如魚得水、非常活躍。若有聚會，大家都想揪你出來玩，而你非常享受在認識新朋友，交流彼此人生故事中，得到樂趣。不要看你如此友善，好像人人都很ＯＫ，但跟你成為好朋友是有條件的、建立信任感需要時間。你對人忠誠，一旦發現被騙會感到受傷。

如何獲得你的心：關鍵一，拿你最喜歡的食物餵食你。關鍵二，人生夥伴如果能注意到你生活中的細心付出，並對此表達愛跟感謝。你就願意更努力付出，因為在付出的過程你感到充滿愛。

難以取悅指數1%



►Ｉ秘密與浪漫

你內在有某些難以說出口的祕密，或分離的回憶影響著你。盒子裡收著一些你曾破碎過的心，也許有一天，你會發現這段故事最終帶給你的祝福、智慧，將心的碎片收回。

如何獲得你的心：你是極端追求心電感應類型，如果能在什麼也不講的狀態下，猜中你的心。例如：人生夥伴幸運的「講出你最想聽見的話」、「發現你最獨特的地方，而你也也認同」......。猜中就是The one！soulmate！心靈相通，猜不中就一切ＧＧ。總之，要將你放在心上（要放大置中才行）。

難以取悅指數99%



►Ｊ蝴蝶

你能量耗弱、很想隱居，過著無人打擾的清閒生活。也因為身體上的疲憊，讓你沒有更多心力注意生活中的細節，一切在你所見所想都趨向符號化。也許此刻，你會對研究靈性、哲學、神學深感興趣。

如何獲得你的心：人生夥伴就對你說這三個字「我養你」。讓你不用煩惱賺錢問題，並給予你充分空間獨處。你現在想探討人生重要的事，比如「存在的意義」、存在主義說人生必須直面的議題「死亡、孤獨、自由、無意義」。如果能陪伴你討論這些哲學主題，能幫助你從深刻無奈的人生束縛裡找到短暫自由。

難以取悅指數70%

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。

臉書粉專： 「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」 、IG @hsiao.yushu 、 個人網站

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