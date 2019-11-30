　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

編按：其實每個人對於「愛」的需求都不同，你渴望怎樣的愛呢？什麼樣的示愛方式能討你歡心呢？你有多難取悅？放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者神奇的分析和建議。也別忘了給自己的愛人、喜歡的人測測看喔！

▲▼ 色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」（圖／蕭郁書Hsiao Yu Shu）

圖、文／蕭郁書Hsiao Yu Shu

你認為什麼是愛？
難以取悅的程度？
如何獲得你的心？

深呼吸，感受沒有原因最吸引你的那位。

請繼續往下閱讀...





►A努力上進

你熱愛學習，在吸收巨量新知識裡體驗混亂到清明的過程，從中體驗自我更新的進化感。

如何獲得你的心：沒有深度的人無法引起你的興趣。如果人生夥伴願意跟你一起學習、討論、進步，你最是開心，會覺得兩人的未來充滿希望，好有安全感。

難以取悅指數40%


►B 尋找終極意義

你時常問自己：「我存在於世界的價值與意義何在？」對此，有深刻孤單感。追尋意義是一條獨一無二的道路，沒有人能夠給你答案。

如何獲得你的心：人生夥伴要接納你不定時的盧小小（陷入憂鬱），能同理你的狀態。當你陷入憂鬱糾結時，不試圖阻止你，而是對著你說：「雖然很難，但我相信你一定可以找到。」就可以給你內心極大的安慰。

難以取悅指數80%


►Ｃ提出改善方案

你是一個非常務實的人，討厭天馬行空的空談、光說不練的態度，當你花時間停下來思考，就是在試圖找出最有做事效率的關鍵，當你開始行動，百發百中。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能欣賞你的務實，並在你第一時間提出改善建議的時候，立即嘉獎你好聰明，你會相當開心。（不過，還是要照顧一下人生夥伴的情緒，不然很容易給對方冷漠感喔！）

難以取悅指數10%


►D愛自己

你擁有很多的愛，卻難以愛自己。對你來說體驗到愛自己的瞬間，就像新手打高爾夫球，進洞非常難得。好消息是多練習就會了，請練習愛自己所有的選擇，不要回顧，久了你就能時時體驗到自己是多麼美好可愛。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能全然的愛真實獨特的你，並在你陷入猶豫兩難（頭腦與心）時，堅定的支持你，並請你回到內在真實做選擇，讓你有空間做自己。你會擁有深深對愛的體會，內心擁有更多的愛能給予對方。

難以取悅指數60%


►E高壓大忙人

你是橋樑，非常善於居中協調或處理能量的轉換。這個世界很需要這個才能，所以你通常很忙，不是在Ａ會議中，不然就是在趕去Ｂ的路上，很多很瑣碎的事情要一一處理。

如何獲得你的心：先理解人本來就是充滿矛盾的物種，而你又是矛盾中佼佼者。人生夥伴如果能同理你內在的高壓，當你大量協調的工作結束後，可能會累到不想說話，給你獨處空間、安靜的陪伴或對他說：「辛苦了，你做得很好。」都可以讓他內在壓力減輕一些。

難以取悅指數50%


►Ｆ真實同在

你有天真的視野，擁有無條件的愛，非常具有包容性，認為宇宙間的一切都是互相緊密關聯、連結在一起的。一切關於心念，任何起心動念，都會直接對外在世界有所影響，所以你總是很認真的修心、保持平等心。

如何獲得你的心：這裏沒有任何訣竅，因為你對他人的愛，很難有巨大的差異，在你眼裡一切都值得被愛、被欣賞，你只求關係裡沒有欺騙與虛假，互相以真實能量與狀態相處，這就能滿足你對愛的需求。

難以取悅指數20%


►Ｇ創造者

你擁有敏銳的感受力，能感受外在環境給你的體會與啟發，結合內在很多奇異的點子，能以象徵的手法， 將感受到的真實藉由創作表達出來，一般來說，你很愛講話。

如何獲得你的心：人生夥伴如果能對你的古怪瘋狂的點子保持開放、認真傾聽，甚至跟你一同在「充滿可能性」的遊樂園中遊走，在彼此分享觀點的過程中，你會從中獲得巨大樂趣。切記，絕對不能對他說你這想法根本沒用、無法執行，這會扼殺了充滿創作能量的生命力。

難以取悅指數30%


►Ｈ忠實的陪伴

你擁有創造歡樂放鬆氣氛的才能，非常幽默，只要你願意，在社交層面如魚得水、非常活躍。若有聚會，大家都想揪你出來玩，而你非常享受在認識新朋友，交流彼此人生故事中，得到樂趣。不要看你如此友善，好像人人都很ＯＫ，但跟你成為好朋友是有條件的、建立信任感需要時間。你對人忠誠，一旦發現被騙會感到受傷。

如何獲得你的心：關鍵一，拿你最喜歡的食物餵食你。關鍵二，人生夥伴如果能注意到你生活中的細心付出，並對此表達愛跟感謝。你就願意更努力付出，因為在付出的過程你感到充滿愛。

難以取悅指數1%


►Ｉ秘密與浪漫

你內在有某些難以說出口的祕密，或分離的回憶影響著你。盒子裡收著一些你曾破碎過的心，也許有一天，你會發現這段故事最終帶給你的祝福、智慧，將心的碎片收回。

如何獲得你的心：你是極端追求心電感應類型，如果能在什麼也不講的狀態下，猜中你的心。例如：人生夥伴幸運的「講出你最想聽見的話」、「發現你最獨特的地方，而你也也認同」......。猜中就是The one！soulmate！心靈相通，猜不中就一切ＧＧ。總之，要將你放在心上（要放大置中才行）。

難以取悅指數99%


►Ｊ蝴蝶

你能量耗弱、很想隱居，過著無人打擾的清閒生活。也因為身體上的疲憊，讓你沒有更多心力注意生活中的細節，一切在你所見所想都趨向符號化。也許此刻，你會對研究靈性、哲學、神學深感興趣。

如何獲得你的心：人生夥伴就對你說這三個字「我養你」。讓你不用煩惱賺錢問題，並給予你充分空間獨處。你現在想探討人生重要的事，比如「存在的意義」、存在主義說人生必須直面的議題「死亡、孤獨、自由、無意義」。如果能陪伴你討論這些哲學主題，能幫助你從深刻無奈的人生束縛裡找到短暫自由。

難以取悅指數70%

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。
臉書粉專：「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」、IG @hsiao.yushu個人網站

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與厭世指數」

色彩占卜／大忙人、緊繃族注意！選到它一定要獨處沒開玩笑

ET快訊
2020年信用卡優惠縮水　一次搞懂哪些好康被吃掉
阿乃公開3人對質私訊　米砂「背著正宮糾纏孫安佐」內容曝
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

夢見情人劈腿有驚人暗示！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

色彩占卜／大忙人、緊繃族快看！　選到它一定要獨處沒開玩笑

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與指數」

準到爆！選一個「測你最近的狀態」　挑躺地E＝累到只想耍廢

色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」

「產地到餐桌，田園歸鄉樂」　嘉藥舉辦成果發表

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

【社畜時代】老闆強迫我離職 我可以告他吧?!｜EP.203

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」

「產地到餐桌，田園歸鄉樂」　嘉藥舉辦成果發表

20年一次！天文奇觀「4星連珠」　29、30日抬頭即可見

迎接快樂聖誕　新樓兩院區醫院救主聖誕點燈活動開跑

約好「朋友偶爾過夜」不加錢　他抓包房東「電費灌水」氣炸：太扯了

入冬首波初雪要來了！玉山、合歡山「飄雪時間點」曝　下周最低溫探13°C

穆斯林逛夜市「恩災吃蝦密」　全台首個「清真認證」夜市來了

去泰國玩要附「財力證明」…台灣卻給泰人免簽　網氣炸：到底囂張什麼

松菸冬季限定無牆美術館！「原創基地節」11組藝術家打造戶外魔幻場域

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

施工方式分歧爆衝突！台中工人打群架「木棒狂砸」　4人送醫

色彩占卜／你渴望怎樣的愛？測驗你的「難取悅指數」

德州年度最優女教師　被控兩度在教室對學生「口愛」

泰簽財力證明之亂…外交部解釋「財力不設限」　網好奇：餘額100也可以？

堆疊22顆大草莓！PABLO推出豪華版草莓派對聖誕起司塔

「產地到餐桌，田園歸鄉樂」　嘉藥舉辦成果發表

這唇色寫著「幸福」！林志玲婚禮唇彩色號公開，女孩準備甜一波

蓋狗屋給阿肥住…卻被78喵霸佔　有家歸不得汪臉超哀怨

施鐵腕展實力穩定台南安平治安　安平警持續強力臨檢執法掃蕩

台南小六童溺斃！家屬氣炸求償「一審判賠500萬」…6年後逆轉「學校免賠」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

泰簽要附財力證明　網：囂張什麼

玉山、合歡山入冬首波初雪要來了

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

泰簽新制需附「財力證明」　學者批不友善

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

金錢豹小姐都很正？　網友專業分析

更多熱門

相關新聞

談戀愛「最好騙星座男Top4」！獅子見妹就暈了

談戀愛「最好騙星座男Top4」！獅子見妹就暈了

好騙的男人分成幾種類型，有一種就是天然呆，就是天生傻氣的乖男人，有一種是天生精明確聰明反被聰明誤，也有很多男人一談戀愛就連自己媽媽叫什麼名字都忘記的色慾薰心，到底有哪些星座男人實在是非常的好騙，在愛情當中常常因此而吃虧呢？就讓我們一起來看看這一次「戀愛中最好騙的星座男人排行榜」，看看你有沒有上榜囉！

眾星殞落頻傳！12星座「黑五周運勢」曝

眾星殞落頻傳！12星座「黑五周運勢」曝

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

網路交友桃花運勢？

網路交友桃花運勢？

藝術家創作＋阿米斯音樂節　23日都蘭登場

藝術家創作＋阿米斯音樂節　23日都蘭登場

關鍵字：

色彩占卜蕭郁書藝術家畫家占卜

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

21歲女孩喝水就發燒！就醫確診水過敏

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

阿乃公開3人對質私訊！米砂「背著正宮糾纏孫安佐」內容曝

快訊／孫安佐分手了！　女友阿乃認「我們感情破裂」

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

蕾菈運動內衣走光「露胸前小粉紅」

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面