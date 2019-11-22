設計師做公益　讓柬埔寨孩童揮灑生命色彩與溫度

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

曾獲2012年德國紅點設計獎的設計師王宣方，走在最新的世界潮流：環保時尚、愛心大使，王宣方日前跟著慈濟義診團前往柬埔寨，化身為愛心公益大使陪伴小孩，讓大人安心看病，王宣方表示：自己無法像醫師一樣的醫他們的身病，但盡力帶給他們快樂，因為每個生命都希望能快樂，「快樂和健康是一體兩面，找回快樂其實也只是回覆身心的健全與安康。」

外型清新亮麗，內在古道熱腸的王宣方，本身職業是設計師，假日則是茶道、鼓隊老師，可謂多才多藝、動靜皆宜。平日穿著時尚亮眼的王宣方，卻常跑到慈濟環保站做資源回收分類，王宣方經常運用設計長才，把回收來的東西拼湊成裝置藝術，例如慈濟近年母親節在中正紀念堂舉行浴佛大典，有一顆由回收寶特瓶拼裝、在星空下發光的地球，這是匯聚多位專業人士的製作，而王宣方也是成員之一。

經常利用假日作回收的王宣方常將作品照片分享到社群網站，跟朋友分享：做環保可以撿到很多寶物，但如果不愛惜他們，這些寶物仍會被遺棄在環保站。

請繼續往下閱讀...

▼義診時來了非常多家長帶著孩子來看診，王宣方與其他志工就地取材準備了繩子帶動跳繩。

2019年10月底王宣方跟著慈濟義診團前往柬埔寨郊區馬德望省義診，出發前就在思考自己可以帶給當地什麼，王宣方指出，醫師是醫他們的身，而我們活動就是醫他們的心。王宣方希望利用自己的畫圖專長，添加給當地小孩色彩，王宣方：「每個人從小都是從亂畫圖，以及用不同色筆發洩、構圖自己的世界，而有所快樂！」

▼王宣方希望利用自己的畫圖專長，添加給當地小孩色彩。

王宣方在出發前買了許多全開紙裁切，並且畫出黑匡圖案讓孩子們可以著色，每一張都可以「愛的串連」，更另外準備100張白紙，希望讓小孩們可盡情創意、揮灑他們生命的彩筆，王宣方指出，這次不同國家的愛心人士一起聚集到馬德望，也希望孩子們用顏色添加馬德望的色彩，讓每一張圖畫增加不同的溫度。

▼準備了預先劃出黑匡圖案的全開紙，王宣方讓孩子們盡情創意、揮灑他們生命的彩筆。

在購買圖畫紙和文具時，雜貨店老闆問王宣方為什麼買這麼多張紙以及色鉛筆，當王宣方提及是要去柬埔寨發給孩子們，老闆就開始搬出一桶又一桶的筆和橡皮擦，表示他也想付出，讓王宣方感受到人間溫情就是這麼美，即使是無法前往的雜貨店老闆，也想跟遠方不認識的孩子們結一份好緣。

▼王宣方的行李箱準備了許多紙與色筆，其中有許多色筆、橡皮擦是雜貨店老闆知道她要出國做公益而主動提供。

11月1日到3日慈濟在柬埔寨進行發放與義診，從機場到義診地車程約3小時的車程，而且幾乎是泥土與石子路。一路顛簸到目的地後，當時來了非常多家長帶著孩子來看診，因為他們難得能獲得免費的醫療服務和藥品，王宣方與其他活動組年輕志工一起帶動畫畫與歌曲。

孩子們請翻譯志工問可不可以帶走所有的圖畫，原來當地小孩平時沒有圖畫紙可以作畫，王宣方聽到後直接說可以，雖然她很想把這些圖畫帶回台灣做紀念，但想到對孩子而言，或許這是一輩子最感動的事情，她也希望因為那張紙的保存，種下心中愛的種子。

▼雖然很想把這些圖畫帶回台灣做紀念，但王宣方知道孩子希望能帶回去作紀念，把所有圖畫紙送給孩子。

儘管語言不通，當地柬埔寨人都用雙手「合十」問候，也讓王宣方感到很親切，雖然只有短短時間的眼神與微笑交流，王宣方表示，那時語言不再這麼重要，因為情感可以跨越國際。

▼發放現場有許多小朋友，王宣方(左二)與其他志工一起帶動手語《一家人》柬語版。