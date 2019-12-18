新北第5選區立委號次出爐！蘇巧慧喊「一定留國會」黃志雄與妻「二人同心」

記者吳美依／綜合報導

2020選戰進入倒數階段，第10屆區域立法委員選舉也於18日展開號次抽籤。新北第五選區樹林、鶯歌與新莊西盛九里方面，現任民進黨立委蘇巧慧抽到1號，喊出「一定留國會」的口號，國民黨前立委黃志雄抽到2號，樂稱要與妻子「二人同心」，中華照生黨立委參選人徐金菊抽到3號，目前尚未發布相關消息。

▲現任立委蘇巧慧抽到1號。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

區域立委號次抽籤結果出爐，蘇巧慧在臉書上發文，「1月11日，樹林、鶯歌、新莊西盛九里，請支持1號蘇巧慧！」選民紛紛祝賀高票當選、留在國會。她隨後也在選區展開掃街造勢，並同時在臉書上直播。

▲新北市第五選區立法委員候選人黃志雄抽到2號。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄＆洪佳君）

國民黨候選人黃志雄也在臉書粉絲專頁「黃志雄&洪佳君」亮出抽到號次的照片，「2號韓國瑜，2號黃志雄，我們相約22號樹林興仁夜市見。」他也喊出口號，要與妻子洪佳君「二人同心，齊力斷金」，「二話不說，做就對了！」

▲中華照生黨立委候選人徐金菊。（圖／翻攝自Facebook／照生會愛心大使徐金菊）

中華照生黨的徐金菊是一名來自中國的新住民，她目前尚未在臉書粉絲專頁宣布相關消息，但昨天到鶯歌區二橋國民小學附設幼兒園拜訪，邀請台灣照顧生命協會共襄盛舉，一起在校園內做出「深度生命教育教學」，並以「提倡動物權、關懷新住民、護軍警福利、促兩岸交流」的口號競選，登記參選時獲40個政黨推薦。

▲第10屆立法委員選舉，新北市第五選候選人姓名與號次。（圖／翻攝新北市選舉委員會）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！