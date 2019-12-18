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彈劾表決前夕　川普「寫6頁信」痛罵裴洛西：汙辱、惡意、向民主宣戰！

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）在彈劾表決前夕寫信痛罵裴洛西與民主黨。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國眾議院預計18日表決彈劾條款。總統川普17日寫了一封長達6頁的信，痛罵眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的行為充滿「惡意」，是對他個人的污辱，並譴責民主黨才是干預大選的一方，為了政黨利益為國家帶來痛苦，明年投票時一定會後悔，「你們繼續進行無效的彈劾，將會違反就職誓言，破壞對於憲法的忠誠，也是對美國民主宣戰！」

川普致信裴洛西，指控對方的行為充滿惡意，是對他個人的污辱，「妳不斷說『我為總統祈禱』，就是在冒犯有信仰的美國人民，妳知道這句話不是真的，除非它的意思是負面的。妳在做的事情很可怕……妳不知道，也不在乎妳對於我可愛、美好的家人造成多大傷害。沒有哪個聰明的人會相信妳的話，歷史將會嚴厲地評斷妳。」

▲▼支持彈劾川普的民眾。（圖／路透社）

▲▼支持彈劾的民眾集結遊行。（圖／路透社）

▲▼支持彈劾川普的民眾。（圖／路透社）

川普批評，裴洛西「貶低『彈劾』這個非常醜惡字眼的重要性」，而彈劾「只不過是一場非法、政黨之間的政變。根據近日的情緒，將會在投票所徹底失敗。」他在信中把自己形容成差一點遭遇政變、獵巫審判的受害者。

川普痛批，民主黨進行彈劾，是為了復仇2016年總統大選，因個人、政治與政黨利益「為國家帶來痛苦與折磨……你們才是干擾美國選舉的人」，明年秋天投票時一定會後悔。他認為，2項彈劾條款「沒有包含任何犯罪、輕罪或罪行」，「繼續進行無效的彈劾，將會違反你們的就職誓言，破壞對於憲法的忠誠，也是對美國民主宣戰！」

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

CNN報導，裴洛西17日稍晚回應，她一直都在工作，但看見了川普信中的「本質」，「真的很噁心」。一些沒有參與此信的白宮官員說，雖然內文與總統過去幾個月的公開聲明、推文相互呼應，但看見這一封「語調憤怒」的信件時也很驚訝。

▲▼川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

▲川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

據了解，川普因涉嫌利用軍事援助款項當作籌碼，施壓烏克蘭調查政敵拜登（Joe Biden），並阻止證人出席聽證會，被指控濫用職權、妨礙國會調查。眾議院司法委員會已經發布彈劾條款報告，預計18日交付全院表決。

►川普面臨眾院表決...陷危機照罵人！一張圖看懂「彈劾3大程序」

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