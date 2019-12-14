他「偷吃1塊餅乾」被踢出勒戒所！賭氣拒回院…慘坐牢6個月

▲舊金山一名男子因在勒戒期間偷吃餅乾，遭踢出治療項目。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國舊金山42歲男子菲爾德（Gregory Fields）參加「港口光明中心」（Harbor Light Center）住院勒戒項目，表現良好，卻因為在活動中偷吃1塊餅乾，被要求退出。他一開始希望留下，但不願接受「重新開始勒戒」的條件，又遭公共衛生局主持的戒毒互助團體拒絕，別無選擇之下，只好接受法庭宣判的6個月有期徒刑。

綜合CBS、NBC報導，菲爾德曾是一名吸毒成癮者，2017年因蓄意破壞公物罪被判處緩刑，經舊金山毒品法庭命令，加入「港口光明中心」的勒戒治療。他有一次機構舉辦的活動，一起烹煮午餐、分送給遊民，事後偷偷吃掉1塊剩下的餅乾，被發現以後，竟遭要求退出治療項目。

▲菲爾德偷吃餅乾，竟被要求離開勒戒項目。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



菲爾德與社工一起懇求想要留下，但院方開出條件，要求重新開始勒戒項目，也就是30天的「排毒期」與30天的隔離期。他已經3個月沒有碰毒品，不想再經歷與世隔絕的痛苦生活，於是決定回家，但事後想要參加公共衛生局主持戒毒互助團體，卻被拒絕。

菲爾德2日出席聽證會，依然拒絕回到「港口光明中心」參與勒戒項目，但已經別無選擇，只好接受法官貝格特（Michael Begert）宣判的6個月有期徒刑，自從4日起被拘留在舊金山郡監獄。

辯護律師德魯辛西（Dana Drusinksy）表示，勒戒中心與法庭對於「未經授權的零食違規行為」反應非常不合乎比例原則，適得其反且不人道，「如果法庭與醫療人員真的關心菲爾德先生的健康，就不會只因他吃了一塊餅乾，就把他關起來。」舊金山公設辯護人辦公室9日發布聲明，要求高等法院裁定釋放菲爾德。

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