快訊／郭台銘「真心後悔退選」　2020袖手不旁觀

▲郭台銘接受政論節目專訪。（圖／新聞面對面提供）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選後一舉一動受到外界關注，就在23日晚間播出的政論節目《新聞面對面》中，郭台銘坦言「後悔退選」，並強調2020自己不會當個旁觀者。

郭台銘說，當初有在這節目公開呼籲韓市長那時候如果代他出征，三贏會發生，「我當時這樣講不是為了我自己，是為2300萬人民服務，我不為名利做這些事。」

郭台銘提到，之前提的0-6歲國家養和經濟大於政治議題，而現在藍綠都提，「當時說我是撕裂，那我就退出，但現在看起來似乎不是這樣。」

郭台銘以為自己的退出能成就大局，但是每每出去拜票，都會有人問他「為什麼不選了？」從支持的的眼神中也看出失落感，他自責，「我是真心後悔當初沒有堅持下去，尤其是支持我的郭粉，2020我是袖手不旁觀。」

郭台銘強調，當初我盡力量要去選，現在事到如此，大家覺得選哪個比較不放心，大家在思考選哪個可以把國家帶到正確的路上，這次選舉「我的策略就是袖手不旁觀，總統大選這部份我袖手，國會這一塊我不旁觀」，希望國會力量可以制衡一黨獨大跟總統的專權。

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