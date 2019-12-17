印度反公民法示威3人聲稱中槍　總理連發4推文：獲壓倒性支持

▲印度新德里民眾16日持續集結在國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia University）外示威，反對《公民身分修正法》（CAA）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度《公民身分修正法》（CAA）通過，激烈抗議活動12日起在阿薩姆邦（Assam）爆發，怒火延燒到全國各地。新德里的國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia University）於15日發生暴力衝突，至少3人聲稱中彈，當地醫院證實，2人因槍傷就醫，但遭警方否認。總理莫迪（Narendra Modi）於16日發出4則推文，稱此法在國會兩院獲得「壓倒性支持」，絕對不會影響國內信仰任何宗教的公民。

▲印度全國各地都有民眾發起抗議。警方出動催淚瓦斯等武器驅離，但否認開槍。圖為新德里民眾16日示威情況。（圖／路透）

BBC報導，國立伊斯蘭大學15日發起示威，部分人士縱火，與警方發生暴力衝突，被催淚瓦斯與警棍驅離，社群媒體流傳著雙方互丟石頭的影片，副校長阿赫塔（Najma Akhtar）說，這次活動造成200人受傷。其中，新德里至少3人聲稱中彈，當地醫院證實有2人因槍傷入院。根據醫療報告，醫師從其中一人的大腿取出「異物」，這名病患聲稱警方對著自己開槍。

新德里警方表示，沒有對示威者發射實彈或者橡膠子彈，採取了「最大程度的克制，最小程度的武力」回應抗議，示威者的傷口應是破裂的催淚瓦斯罐導致。他們也指出，應是39名學生、30名同仁受傷，其中一人情況危急。

▲▼印度國內超過12所大學發起抗議，反對《公民身分修正法》（CAA）。（圖／路透）

印度超過12所大學、清奈（Chennai）、瓦拉那西（Varanasi）等地方15日都舉辦示威活動，聲援國立伊斯蘭大學。加爾各答（Kolkata）首席部長班納吉（Mamata Banerjee）也帶領著她所屬的「草根國大黨」（Trinamool Congress Party）與數萬民眾遊行。據了解，自從阿薩姆邦東北部12日爆發激烈抗議活動以來，已有至少6人死亡。

▲《公民身分修正法》是印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）提出。（圖／（圖／路透）

總理莫迪曾表示，此法「為那些面臨多年迫害，除了印度之外無處可去的人」提供庇護。他16日發布4條推文表示，《公民身分修正法》在兩院獲得「壓倒性支持」，顯示出「印度幾世紀以來包容、和平、同理與手足情誼的文化。我想要向我的印度同胞保證，（法律）不會影響印度信仰任何宗教的公民。」

▲印度阿薩姆邦與孟加拉接壤，反對《公民身分修正法》（CAA）的抗議最為激烈。（圖／路透）

印度《公民身份修正法》允許2014年12月31日以前逃離阿富汗、巴基斯坦與孟加拉，受迫害的宗教少數非法移民成為公民，但唯獨排除穆斯林，被外界批評歧視，也是「印度教民族主義」邊緣化國內伊斯蘭教徒的手段。此外，位處邊境的東北各邦也非常擔心「移民潮氾濫」，將導致當地人政經力量、文化生活、政府補助、就業機會等資源遭到瓜分與削弱。

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