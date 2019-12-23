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陳菊辦公室「一生坦蕩」：慶富弊案是馬政府主導採購、聯貸弊端

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▲▼總統府秘書長陳菊。（圖／總統府提供）

▲總統府秘書長陳菊。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台灣競爭力論壇學會23日公布一份有關「慶富案」的民調，顯示有51.7%民眾認為，總統府秘書長陳菊應負責。對此，陳菊辦公室晚間表示，她一生坦蕩，接受各種檢驗及批評，不容許任何有特定立場的團體造謠帶風向，並強調「慶富案」是馬政府時期中央主導的「海軍獵雷艦採購案」及205億元「聯貸案」的弊端。

根據這份民調資料顯示，有51.7％的民眾認為陳菊應對高銀4天通過慶富聯貸履保金17億多負責，以及56.6％民眾認為，陳菊也應對高銀董事會沒有決議下供貸慶富31億而負責。

此外，該民調也顯示，有55.9％民眾不滿意慶富案偵辦進度；另有72.2％民眾認為，陳菊應出面說清楚慶富貸款案。

對此，陳菊辦公室晚間發出聲明表示，特定團體以誘導式民調企圖影響輿論風向，甚至迎合特定陣營的作法感到非常遺憾，予以嚴正譴責這種先射箭再畫靶的攻擊。

陳菊辦公室指出，所謂慶富弊案為國民黨馬前總統時期中央政府主導的「海軍獵雷艦採購案」及205億元「聯貸案」之弊端，與陳菊擔任市長時的高雄市政府並無任何關係。

陳菊辦公室強調，高雄銀行向慶富公司授信17億元部分，與前述聯貸案也無關聯，且慶富公司申請授信時附有擔保，高雄銀行作業程序符合相關法規及銀行內規，沒有任何問題。

至於「興達港開發」，與「獵雷艦採購案」及「聯貸案」，陳菊辦公室強調並無關聯，該案是高雄市政府為活化屢遭監察院糾正之蚊子港與民間廠商進行的合作，相關人員經檢方調查均獲不起訴處分，證明「興達港開發」並無任何違法舞弊之處。

陳菊辦公室重申，慶富公司所涉之弊案與陳菊秘書長並無任何關係，高雄銀行授信慶富及高市府合作開發興達港也無違法之處，呼籲社會各界勿再錯誤連結、以訛傳訛，企圖將馬前總統主政時的弊案牽拖到陳菊。辦公室強調，陳菊一生坦蕩，接受各種檢驗及批評，但絕不容許任何有特定立場的團體造謠帶風向。

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