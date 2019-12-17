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蘋果、Google也挨告！剛果「童工採鈷礦」釀6死8重傷家屬求償

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▲剛果科洛布韋（Shinkolobwe）鈷礦，2004年4月10日。（圖／達志影像／美聯社）

▲剛果科洛布韋（Shinkolobwe）鈷礦，一名男性礦工即將進入隧道，2004年4月10日。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

剛果爆出貧窮兒童被迫開採鈷礦（Cobalt），卻釀出6死8重傷的意外。美國NGO「國際人權倡議」（IRA）於15日代表14個受害者家庭，針對全球5大科技巨擘提告，指控公司「明確知道」產品中使用的金屬來源與童工有關，卻沒有善盡監督、管理責任，反而從中牟利，要求賠償。據了解，挨告公司包括蘋果（Apple）、Google與微軟（Microsoft）等等。

《路透社》報導，「國際人權倡議」在訴訟書中指出，剛果許多家庭極度貧窮，兒童被迫離開學校，進入礦坑工作，其中最小的只有6歲，一天只賺1.5美元（大約新台幣45元），每周必須工作6天。其中，14名兒童遭遇隧道坍方，6人被活埋死亡，8人重傷甚至癱瘓。

▲剛果科洛布韋（Shinkolobwe）鈷礦，2004年4月10日。（圖／達志影像／美聯社）

▲剛果科洛布韋（Shinkolobwe）2004年的採鈷礦場。（圖／達志影像／美聯社）

訴訟書指出，這些公司「明確知道」鈷礦來源與童工有關，也有能力全面檢查供應鏈，確保更安全的環境，卻無所作為，反而從中剝削、牟取利益，根本就是「強制勞工體系」的一部分。14個受害者家庭希望，被告公司能夠賠償強迫勞動、精神痛苦與疏於監督的損失。

律師柯林斯沃斯（Terrence Collingsworth）說，「這些公司，全球最富有的公司，這些製做花俏小裝置的公司，允許兒童殘廢或被謀殺，以得到便宜的鈷……餓死或冒生命危險試圖填飽肚子，這就是這些人的選擇。」據了解，蘋果、Google、微軟、戴爾（Dell）、特斯拉（Tesla）、中國浙江華友鈷業（Zhejiang Huayou Cobalt）與英國嘉能可（Glencore）等公司都挨告。

▲剛果科洛布韋（Shinkolobwe）鈷礦，2004年4月10日。（圖／達志影像／美聯社）

▲ BBC報導，剛果擁有全球60％的鈷，開採過程卻深陷種種問題。圖為科洛布韋鈷礦。（圖／達志影像／美聯社）

嘉能可向英國《每日電訊報》（The Telegraph）表示，公司「不會購買、加工或交易任何人工開採的礦石」，也「不能容忍任何形式的童工、強迫或強制勞動。」微軟回應，將會努力負責尋找礦產資源，並調查供應商的違規行為，採取行動。戴爾聲明，「從不曾知情地」利用童工，已對指控展開調查。至於其他公司目前則仍未回應。

BBC報導，剛果生產、提供全世界大約60％的鈷，這種金屬被用於生產鋰離子電池（Lithium Ion），可為電動汽車、筆記型電腦與智慧型手機提供電力，但開採過程一直深陷於非法採礦、侵犯人權與貪腐等問題。

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