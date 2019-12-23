鄭宏輝：要拼經濟拼科技　工商界領袖集結全力支持

▲新竹市立法委員候選人鄭宏輝23日上午舉辦「蔡英文、鄭宏輝工商後援會成立大會」，立法院民進黨團柯建銘總召、工業會輔導理事長楊總平，商業會理事長孫鍚洲及新竹工商界各大領袖共同到場支持。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

選戰倒數19天，新竹市立法委員候選人鄭宏輝23日上午舉辦「蔡英文、鄭宏輝工商後援會成立大會」，立法院民進黨團柯建銘總召、工業會輔導理事長楊總平，商業會理事長孫鍚洲及新竹工商界各大領袖共同到場支持。鄭宏輝表示，進入國會將帶動新竹市經濟發展，繼續為新竹拼經濟與拼科技，當工研院與國家實驗研究院最強的後盾，也將創造更多青年創業的機會。

▲鄭宏輝表示，新竹市科學園區是全台灣的科技領頭羊，更要讓台灣經濟持續發展。



立法院民進黨團總召柯建銘讚鄭宏輝是歷練最完整、準備最充足的立委候選人，猶如27年磨一劍，他表示，鄭宏輝守護台灣的理念非常清楚，投入各項民主運動，專注在國家改革工作，應該要讓他這樣的人才進入立法院，反觀對手鄭正鈐「人在台灣、心在大陸」的表現，對於他的選舉動機讓人感到質疑。柯建銘說，時代力量黃國昌在立法院的表現，多數在抹黑、作秀及收割的行動，以至於很多時代黨員接續離開，而時代力量所提名的高鈺婷原先居住竹北，決定選舉才把戶口遷到新竹市，邱顯智也相同。他說，政治是一分努力一分收穫，新竹市關鍵一席立委要支持一步一腳印在新竹市努力的鄭宏輝。

新竹市立法委員候選人鄭宏輝表示，在小英總統的帶領下，台灣經濟蓬勃發展，最近股市再創新高，國家GDP第三季2.91%，讓台灣成為亞洲四小龍之首、台灣回流超過七千億、外資也對投資台灣再加碼，這些結果對於台灣民主自由與科技實力給予最大的肯定。他說，守護台灣，讓台灣繼續向前，他進入國會後要和小英總統、柯建銘總召一起顧台灣拼經濟，和林智堅市長顧新竹拼幸福。

鄭宏輝表示，新竹市科學園區是全台灣的科技領頭羊，更要讓台灣經濟持續發展，他也提出具體的科技政策，包括推動成立新竹X科技園區，結合清大、交大、新竹科學院區，帶動新竹地區工商業界的持續發展，成為台灣的科技走廊。同時也要做工研院跟國家實驗研究院這些科研機構的後盾，解決籌措財源問題，讓他們財政自主，提升科技研發的實力。他說，在新竹市舊城區也有很多年輕人在創業，他也將設置青年創業學院，來輔導協助這些年輕朋友，並推動政府部門設置青年創業的行銷平台，帶動新竹市整體經濟發展。

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