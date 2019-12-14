22歲狠男勒斃「祖母、曾祖母」伴屍3周「塞手提袋」丟教堂：厭倦她們了

▲德州22歲男子拉莫斯（Jaryd Ramos）承認，親手勒斃祖母與曾祖母 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州發生一起可怕命案，22歲男子拉莫斯（Jaryd Ramos）親手勒斃祖母芭芭拉（Barbara Gromley）與曾祖母蕾吉娜（Regina Gromley），3周以後才把2具遺體分別丟在後院的垃圾桶，塞進手提袋棄置教堂。根據蒙哥馬利郡警方，他10日坦承犯行，聲稱對於2名長輩「感到厭倦」，沒有透露出一絲悔意，立刻遭到逮捕。

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）報導，一名家庭成員11月26日通報，59歲的芭芭拉與90歲的蕾吉娜失蹤，與2名老人家同住的拉莫斯謊稱，祖母與曾祖母一起出門看醫生，從此以後就不見人影。

蒙哥馬利郡（Montgomery County）警長辦公室12月8日接獲通報，民眾在一間廢棄的教堂發現，一具無名女屍被塞進塑膠手提袋，丟棄一間小屋後方。他們為了調查此案與失蹤人口的關連，登門拜訪，竟在嫌犯後院的垃圾桶內發現蕾吉娜的遺體。

▲警方指出，嫌犯勒斃死者以後，把遺體放在家裡好一陣子才移走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS），拉莫斯發現事跡敗露，立刻坦承早在11月5日就親手勒死2名老人家，經過3周以後，才著手處理、丟棄遺體。警官斯賓賽（Scott Spencer）提到，「嫌犯『對於這2個女人已經感到厭倦』，沒有表現出任何悔意。」

斯賓賽也指出，遺體應該在住宅裡「待了好一陣子」才被移走，「他做了很多功課以及縝密計畫，然後才決定如何處理，減少腐爛遺體可能產生的氣味問題。」據了解，嫌犯立即遭到逮捕，目前被關押在蒙哥馬利郡監獄。

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