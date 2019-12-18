美駐帛琉準大使：台灣是重要合作夥伴「美國有責任批評中國」

▲美國準駐帛琉大使。（圖／參議院外交委員會網站）

記者錢玉紘／綜合報導



美國聯邦參議院外委會17日舉行提名聽證會，駐帛琉大使提名人海尼西奈蘭（John Hennessey-Niland）指出，台灣是美國在太平洋地區的重要合作夥伴，美台可以更進一步合作，協助帛琉等太平洋島國。他也提到，若是出任大使的話，會向帛琉政府強調中國投資的風險。

在聽證會中有包含駐帛琉等4位大使提名人出席，而長期挺台的參議員賈德納（Cory Gardner）、魯比歐（Marco Rubio）等人皆在會中提及帛琉面臨中國大陸施壓和利誘，迫使其與台灣斷交的議題。

《中央社》報導，海尼西奈蘭在會中提到，帛琉是個具戰略性地方，也是美國理念及價值的堡壘，但卻不幸成為中國霸凌受害者。他認為，被中國霸凌的狀況在太平洋各處都在發生「身為這個偉大國家（美國）代表，我們有責任及義務公開批評如此不當行為，並支持基於規則的國際秩序」。



賈德納問及「台北法案」（TAIPEI Act）的通過對帛琉有何意義，要如何讓帛琉持續與台灣維持堅固關係？海尼西奈蘭指出，如果台北法案通過成法律並生效的話，對帛琉等盟友具重要意義。他表示，帛琉是持續承認台灣的國家之一，而台灣是美國在太平洋地區的重要合作夥伴，他認為美方與台灣可做更多，以協助帛琉等太平洋島國。

海尼西奈蘭也表示，若是出任大使，其中一項工作將會是向帛琉提出中方投資的風險，美方必須要讓帛琉知道，會與帛琉進行有成效的建設性合作，確保其享有利於人民的民主制度。而帛琉一直都支持台灣，也支持美國的目標，雖然某些政商人士想改變此情勢，但他將盡最大努力確保美國與帛琉保持最緊密的關係。

海尼西奈蘭原先擔任駐坎培拉大使館政治顧問。川普於9月30日提名他為駐帛琉大使，他的外交資歷超過30年，曾派駐夏威夷、斐濟及愛爾蘭等地。